Ta pogled ... Foto: Reuters

Britanski in ameriški strokovnjaki so želeli priti do dna skrivnosti, kako psi naredijo tisti žalosten, vdan, prijateljski pogled, ki lastnika popolnoma razoroži, čeprav je bil še pred nekaj sekundami jezen na svojega štirinožca.

Žalosten, moledujoč izraz na obrazu lahko psi naredijo zaradi dodatne obrazne mišice. Človek je psa udomačil pred 33.000 leti, kosmatincem pa se je v tem času postopno razvila nova čelna mišica vzdigovalka, imenovana levator anguli oculi medialis (LAOM), ki je "kriva" za pogled, ki človeka "sezuje" in poskrbi za tesno vez med njima.

Ljudje so pse udomačili pred 33.000 leti. Foto: Reuters

Psi torej s pomočjo mišice vzdigovalke dvignejo notranji del obrvi, s čimer se jim oči povečajo, izraz pa postane bolj otroški. S tem, ko psi dvignejo obrvi, se nam zdi, kot da z nami komunicirajo na podoben način, kot poteka človeška komunikacija. Ljudje za žalosten izraz na obrazu uporabljamo druge mišice.

Manipulacija?

"Psi imajo velik vpliv na ljudi in točno vedo, kako se nam usidrati v srca," je dejala vodja študije Bridget Waller. "Ljudje smo zelo pozorni na obraze, na obrazno mimiko. Ko pes pogleda z velikimi očmi, je obenem videti žalosten in spominja na nemoč dojenčka, s tem pa v nas vzbudi občutek, da moramo poskrbeti zanj. To je res neskončno ljubko," je dodala za Guardian.

Raziskovalci so v sklopu študije primerjali obliko volčje in pasje glave. Pri že poginulih živalih so primerjali število in položaj obraznih mišic. Pri štirih sivih volkovih mišice LAOM niso našli, našli pa so jo pri vseh šestih preučevanih pasmah psov – čivavi, labradorcu, jazbečarju, nemškem ovčarju, sibirskemu haskiju in mešancu. Glede na to, da so se psi razvili iz volkov, so raziskovalci prišli do sklepa, da se je mišica razvila v postopku udomačitve.