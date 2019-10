Kanadčani so pokazali, da imajo veliko srce. Foto: Reuters

Ragbisti so pokazali, da je skrb za sočloveka pomembnejša od športa, tako da so namesto na igrišče odšli na ulice pomagat domačinom pri odpravljanju posledic tajfuna.

"Po odpovedi njihove tekme v Kamaišiju so kanadski ragbisti odšli na ulice in pomagali pri odpravljanju posledic tajfuna ter tako pokazali prave vrednote igre," so ob objavi fotografije reprezentance na družbenih omrežjih zapisali prireditelji prvenstva.

Kanadski igralec Peter Nelson pa je ob tem dejal: "Izvedeli smo, da je naša tekma odpovedana, ampak v takih trenutkih obstajajo pomembnejše stvari od ragbija. Tukajšnji prebivalci so organizirali turnir. To je zelo prijazen narod in edino pravilno je, da jim vrnemo, kolikor jim lahko."

Namibija in Kanada sicer zasedata spodnji del lestvice skupine B. Danes sta bili odpovedani še dve tekmi SP-ja, po pravilih se te ne igrajo pozneje, ampak se registrirajo z neodločenim izidom.