Videoposnetek severnega medveda, ki popolnoma zgubljen lomasti po zasneženi okolici, je 1. decembra na Facebooku objavil Sergej Kavri, zaposlen v organizaciji World Wildlife Fund, ki živi na skrajnem vzhodu Ruske federacije. Pod posnetkom je nato razložil, da so mu video priskrbeli pripadniki staroselske skupnosti s Čukotke, ni pa natančneje pojasnil, kje in kdaj je bil video posnet. Niti ni znano, kdo je medveda popisal, a najverjetneje gre za (slabega) šaljivca.

Težava ni zgolj v tem, da so neznanci medveda popisali, ampak da zdaj črna barva pritegne pozornost v beli pokrajini oziroma da medvedu bela varovalna barva med drugim omogoča lažje plenjenje in s tem prehranjevanje. Dokler se barva ne spere – in strokovnjaki po poročanju CNN-a domnevajo, da se bo –, bo medved tako le malo ulovil in posledično stradal.

Avtohtoni prebivalci najbolj odmaknjenih predelov Rusije sicer že nekaj let opozarjajo, da se zaradi podnebnih sprememb življenjski prostor severnega medveda krči, zaradi česar te živali prihajajo vse bližje naseljem in vlivajo tam živečim strah v kosti.

Na seznamu Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) so severni medvedi uvrščeni na seznam vrst, ki jim grozi izumrtje. Zaradi segrevanja ozračja grozi sprememba njihovemu življenjskemu okolju, s tem pa je ogrožena njihova populacija. Po nekaterih podatkih naj bi se število v divjini živečih severnih medvedov v naslednjih 35–40 letih zmanjšalo za več kot 30 odstotkov.