Foto: AP

Tožnik D. Razumilov navaja, da je to poletje "zabredel" v istospolno razmerje, potem ko je prejel 69 GayCoinsov na aplikaciji za plačevanje v kriptovalutah, ki si jo je leta 2017 naložil na svoj iPhone.

Neznani pošiljatelj naj bi ob tem poslal sporočilo v angleščini, ki ga je Razumilov interpretiral kot "ne sodi, ne da bi poskusil".

"Mislil sem si, saj res, kako naj sodim nekaj, ne da bi poskusil? In sem se odločil, da poskusim istospolne zveze," je zapisal Razumilov v tožbi, ki jo povzema moskovska radijska postaja Govorit Moskva.

"Lahko rečem, da sem zdaj po dveh mesecih zabredel v intimno zvezo s pripadnikom lastnega spola, iz katere ne morem ven," nadaljuje Rus. "Imam resnega fanta in ne vem, kako to pojasniti svojim staršem. Potem, ko sem prejel omenjeno sporočilo, se je moje spremenilo na slabše in nikdar več ne bo normalno."

Razumilov obtožuje Apple, da ga je "manipulativno potisnil v homoseksualnost", kar da mu je povzročilo "moralno trpljenje in škodo duševnemu zdravju".

Sodišče bo o primeru prvič zasedalo 17. oktobra.