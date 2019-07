V klubu iz nemške zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija, pri katerem gre dejansko za javno hišo, odgovarjajo, da to ime nosijo že vrsto let.

Primer se je znašel pred deželnim sodiščem v mestu Arnsberg. Kot izhaja iz civilne tožbe, klub s poimenovanjem po Dalíju krši "posmrtne osebnostne pravice" nadrealističnega umetnika, ki je umrl leta 1989, so za nemško tiskovno agencijo DPA povedali na sodišču.

Odgovora kluba na tožbo sicer še niso prejeli. Je pa šef bordela po poročanju tabloida Bild povedal, da se bodo sklicevali na običajno pravo. Poudaril je, da njihov lokal ime Dalí nosi že 24 let.

Svetovno znani španski umetnik je umrl leta 1989, za njegovo dediščino pa zdaj skrbi sklad skupaj z državo. Foto: EPA

Kot so medtem še povedali na sodišču v Arnsbergu, so jim pri španskem skladu pojasnili, da skrbijo za dediščino Dalíja in da so tudi lastniki več znamk, ki nosijo ime po svetovno znanem umetniku, ki je živel med letoma 1904 in 1989. Sklad želi doseči, da bi tožena javna hiša prenehal uporabljati ime Dalí, in to v vseh primerih, terja pa tudi plačilo odškodnine.