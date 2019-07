Večina ljudi je pojav opazovala skozi posebna očala, teleskope in kamere. Foto: EPA

Med prvimi so popoln sončni mrk opazovali v mestu La Serena na obali Čila, med zadnjimi pa so ga videli prebivalci argentinske prestolnice Buenos Aires.

Pogled na popoln sončni mrk so sicer zameglili rahli oblaki, razmere za opazovanje pa so bile večinoma zelo dobre – najboljše vremenske razmmere za pogled na zatemnjeno sonce so imeli v puščavi Atacama in v argentinski pokrajini San Juan. Številnim ljubiteljskim opazovalcem so se pridružili tudi mnogi znanstveniki, ki so zato pripotovali v Čile in Argentino.

Popoln sončni mrk je trajal okoli štiri minute, možnosti za opazovanje pa so bile dobre. Foto: EPA

Večina jih je pojav opazovala skozi posebna očala, teleskope in kamere. Drugi so ga spremljali v neposrednih prenosih. Povpraševanje po očalih je bilo na dan sončnega mrka izredno veliko, v veliko prodajalnah jih je zmanjkalo, kar so izkoristili ulični prodajalci, ki so za posamezen par kartonastih očal za enkratno uporabo računali tudi po 10 dolarjev.

V redkem popolnem sončnem mrku Luna za nekaj minut popolnoma zakrije Sonce, na območju mrka pa se lahko opazujejo zvezde in sončno krono. Tokratni popoln mrk je trajal okoli štiri minute. Delni sončni mrk pa je bil viden tudi v drugih južnoameriških državah, med njimi v Ekvadorju, Peruju, Boliviji, Paragvaju, Urugvaju. Naslednji popoln sončni mrk v Južni Ameriki pričakujejo 14. decembra 2020.

Popolni sončev mrk v Južni Ameriki