Pokopališče je uradno odprl zagrebški župan Milan Bandić. V Spomengaju so zgradili sprejemni urad, dvorano in paviljon, krematorij ter mesta za grobove in vežice za žare. Delavci pokopališča lahko organizirajo tudi prevoz poginulih živalih do pokopališča, kjer se bo mogoče dogovoriti za pokop ali sežig posmrtnih ostankov.

Na Hrvaškem so doslej lastniki svoje hišne ljubljenčke pokopavali brez nadzora (Fotografija je simbolična). Foto: EPA

Sežig lahko izvedejo posamezno ali skupinsko, cena pa je med 150 in 2000 kun (med 20 in 270 evrov), kar bo odvisno od velikosti poginule živali. Žaro je mogoče postaviti v grob ali pa v posebej oblikovano vežico, je povedala vodja Spomengaja Jasenka Haleuš za današnji Večernji list.

Kot je dodala, so sledili evropskim trendom in ponujajo različne žare, vključno z biološko razgradljivimi. Lastniki lahko pepel svojih hišnih ljubljenčkov shranijo v srebrn obesek ali pa v žaro, okrašeno s kristali swarovski, za ceno 1000 kun (135 evrov). Za približno polovico nižji znesek ponujajo žare tudi v podobi plišastih medvedkov, pepel pa lahko shranijo tudi v okvirju za fotografije.

V Spomengaju so pojasnili, da grobov ne bo mogoče kupiti, temveč samo najeti za obdobje med dvema in petimi leti. Najem za dve leti stane najmanj 500 kun (67,5 evra). S pokopališčem upravlja zagrebški živalski vrt.

Iz mestnega proračuna so zanj namenili okoli 15,5 milijona kun (2,1 milijona evrov).