Srečna natakarica z računom. Foto: AP

31-letna Danielle Franzoni iz majhnega mesta Alpena v ameriški zvezni državi Michigan je na predzadnji večer leta 2019 stregla paru, ki je na koncu "zapravil" 23 ameriških dolarjev (dobrih 20 evrov), pri plačilu računa pa primaknil še sanjskih 2.020 dolarjev napitnine (1.800 evrov). Na potrdilo o plačilu s kreditno kartico sta neznana gosta še pripisala: "Srečno novo leto. 2020 napitninski izziv."

Franzonijeva je ob pogledu na zapisano ostala brez besed, bila je prepričana, da gre za šalo, a ji je vodja restavracije zagotovil, da je vse res in da je dejansko dobila 2020 dolarjev napitnine. "Take stvari se ljudem, kot sem jaz, ne dogajajo," je po poročanju agencije AP dejala za krajevno televizijsko postajo.

Ob tem je pojasnila, da je mama samohranilka, ki je pred enim letom živela v zavetišču za brezdomce, zdaj pa se je komaj začela postavljati na noge, tako da ji napitnina pomeni zares veliko. Del denarja bo porabila za obnovitev vozniškega dovoljenja, ostanek pa bo privarčevala za morebitne hude čase, je še razložila.

Prijaznost tujcev jo je močno ganila. "Nič nista vedela o mojem življenju, nista poznala moje zgodbe, ne vesta, od kod prihajam in kako težko mi je bilo," je dejala in dodala: "To sta storila zgolj iz čiste prijaznosti."

Ker je želela na podoben način tudi sama nekoga osrečiti in "podati izziv naprej", se je zadnji dan leta v neko drugo restavracijo odpravila še sama in pustila napitnino: 20 dolarjev in 20 centov. "Več si ne morem privoščiti," je dodala.