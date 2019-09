Ptici, ki sta opremljeni s telemetrijskimi napravami, smo še pred slabimi tremi tedni lahko izsledili na skrajnem jugu italijanskega škornja in v osrednji Bolgariji. A sta lepotici iz Matene na Ljubljanskem barju v tem času zapustili staro celino in sta obe že v Afriki.

Čeprav sta bili štorklji sprva nerazdružljivi, sta se kmalu razšli. Srečko se je odločil za tako imenovano jadransko selitveno pot, Bela pa je črno celino dosegla čez Bospor.

V okviru projekta Elektro Ljubljana in Društva za opazovanje in preučevanje ptic (Dopps) lahko vsak njun zamah spremljamo v živo na spletu. Namen projekta je predvsem ozaveščanje javnosti o tej ranljivi živalski vrsti. Foto: Televizija Slovenija

"In potem tam ostanejo recimo še do svojega nekako tretjega ali četrtega leta in se šele potem vrnejo nazaj v Evropo, kjer gnezdijo," pojasnjuje ornitologinja Katarina Denac.

Spet druge štorklje se s potovanja nikoli ne vrnejo in se na tuje okolje zlahka privadijo. "Bela štorklja je markantna, karizmatična vrsta, zelo dobro poznana in tudi zelo dobro sprejeta med ljudmi," dodaja ornitologinja.

S projektom, ki so ga zagnali pri Elektro Ljubljana, je mogoče Belo in Srečka spremljati na njihovi spletni strani. Obe štorklji imata namreč nameščeno napravo GPS loger, ki ima obliko nahrbtnika in štorklje ne ovira pri letenju.

"Gre za take čisto majhne GPS-oddajnike, ki se povezujejo z GPS-seteliti, ki krožijo okoli zemlje, beležijo zelo natančne lokacije, kje se štorklje zadržujejo, in potem te podatke posredujejo nam," pojasnjuje Denčeva.

Bela je trenutno tako za ljudi kot očitno tudi za štorklje na priljubljeni turistični destinaciji v Egiptu in je prepotovala nekaj več kot 4.000 km. Krilati ambasador Srečko pa je trenutno v bližini tunizijskega letovišča Hammamet in je prepotoval dobrih 2.000 km.