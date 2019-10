Izjemno ohranjena bojna ladja Vasa iz 17. stoletja je na ogled v istoimenskem muzeju v Stockholmu. Foto: AP

Predlog je razburil mnoge Švede.

Kot poroča časnik Svenska Dagbladet (SvD), je v predlogu novega učnega programa za švedske srednje šole povsem odsotna zgodovina "antičnih civilizacij, od prazgodovine do okoli leta 1700". Namesto tega bi se srednješolska zgodovina bolj osredotočila na moderno zgodovino in družbene študije.

"Omejen nabor ur za zgodovino ne omogoča, da bi imeli v programu oboje," je za časnik povedala Anna Westerholm, vodja oddelka za učne načrte pri švedski agenciji za izobraževanje.

Predmet zgodovine je bil že tako precej okrnjen v zadnjih letih, obdobji, kot sta čas starih Rimljanov in vikinška doba pa bi bila zdaj popolnoma izpuščena. Namesto njiju bi program zapolnili s temami, kot so imigracije, okolje, podnebje, kritična teorija, "demokratične vrednote" in vloga spolov.

Švedski učenci se bodo več osredotočali na družbene študije. Foto: AP

Poudarek bo na "postmodernističnem pogledu" na družbo, ne pa na klasični filozofski tradiciji, poroča SvD, učne ure zgodovine pa se bodo osredotočale na zahodni kolonializem, nacionalizem in trgovino s sužnji.

Westerholmova pravi, da se učitelji vsako leto borijo stisniti celotno zgodovino v šolsko leto, zato jim pogosto zmanjka časa, še preden sploh pridejo do druge svetovne vojne. "Tudi nam ni všeč, a smo zadevo temeljito preučili, preračunali ure in prišli do sklepa, da je še najmanj škode, če ukinemo starodavno in srednjeveško zgodovino," pravi.

Stroka kritična

A predlog ni bil ravno najbolje sprejet med profesorji in stroko. Profesor zgodovine Dick Harrison je za časnik Aftonbladet predlog označil za "bizarnen in nerazumljiv", medtem ko ga je literarna kritičarka časnika Dagens Nyheter Maria Schottenius komentirala kot "norega" in opozorila, da bi s tem dijake oropali povezav z lastno dediščino.

"Če nimate nobenega znanja o preteklosti, tudi ne morete imeti spoštovanja do prihodnosti," pa je za SvD povedala strokovnjakinja za družbene znanosti in starodavne kulture Jenny Wallensten s Švedskega instituta v Atenah in novi predlog označila za absurden.

"Izbrisati antične čase iz šolskega programa zgodovine? Žalostno," je tvitnil minister za izobraževanje Jan Björklund in dodal, da je isti predlog dobil že, ko je bil on minister, a ga je ustavil.