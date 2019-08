Najpomembnejša je usklajenost jezdecev. Foto: AP

Tbourida, kar v arabščini pomeni ples smodnika, je konjeniški šport, v katerem se jezdeci preizkušajo v ubranosti in eleganci. Skupine približno desetih jezdecev, odetih v tradicionalna oblačila, se v čim ravnejši vrsti zapodijo proti gledalcem, nato pa se sunkovito zaustavijo in hkrati sprožijo staromodne puške. Najpomembnejša sta složnost skupine in čim enotnejši pok orožja. Izvrstna predstava vključuje povsem vzporedno ježo, pravočasno in enakomerno zaustavljanje in oglušujoči tresk, ki zveni kot strel enega samega topa.

Šport je zaradi hitrosti ježe in plašnosti konjev lahko tudi precej nevaren, a smrtnih poškodb že nekaj let ni bilo. Poleg festivala v El Jadidi je tbourida, ki ima korenine v vojaški tradiciji berberskih plemen severne Afrike, stalnica maroških festivalov in porok.