Kandidatov za tek za sirom ne zmanjka. Foto: Reuters

Vsakoletna dirka za sirom poteka po 60 metrov dolgem pobočju hriba Copper Hill v Gloucestershiru, ki ima 50-odstotni naklon. Čeprav tekmovalci doživijo res napete minute, ko nenadzorovano hitijo po bregu, se jih vsako leto na startu nabere več deset.

Za legendo tega dogodka med moškimi velja 22-kratni zmagovalec Chris Anderson, ki pa je bil letos odsoten, saj si je raje privoščil počitnice. Prvo zmago si je tako pritekel 22-letni Max McDougall, ki je dejal: "Ključ do zmage? Samo brez razmišljanja. Zamisli si svojo linijo in se je drži. Začni hitro, hrib bo poskrbel za vse drugo. Med tekom se čim bolj nagibaj nazaj, le tako imaš nekaj možnosti, da ostaneš na nogah."

Tradicija lovljenja sira po hribu izvira iz festivala, ki je slavil prihod pomladi. Tradicionalno je dirka zato potekala na prvi pomladni dan. Leta 2010 so oblasti tek za sirom prepovedale zaradi zdravstvenih in varnostnih tveganj, a Britanci se niso dali in so naslednje leto organizirali neuradno različico dogodka. Od leta 2013 tekmovalci lovijo imitacijo sira iz pene, zmagovalci pa za nagrado dobijo pravi hlebec sira, ki ga Diana Smart in njen sin Rod v ta namen izdelujeta že več kot 25 let.

Tek za sirom si vsako leto ogleda več tisoč ljudi.