Svoboda dobiva po svetu drugačno podobo, kot jo je imela v preteklosti. Foto: Reuters

V Evropi že stoji 11 spomenikov z imenom Kip svobode – Kip svobode na Selih, ki so ga postavili brez podpore države, pa je verjetno že izzval več pozornosti kot marsikateri uradni spomenik. O njem so poročali številni svetovni mediji, med drugimi BBC in Washington Post. Kip, visok osem metrov, namreč spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Leseni kip, ki ga bodo uradno predstavili danes popoldne, je po besedah avtorja Tomaža Schlegla duhovita karikatura ameriškega Kipa svobode, ki je včasih ob prihodu v Ameriko pozdravljal utrujene, revne begunce z vsega sveta. "Kip svobode je ameriški simbol. Zato je tudi kip v takšnih barvah in spominja malo na Supermana, ki je tudi ameriški simbol. Ker tudi ta gospod, ki se ima za vladarja sveta, se ima nekako za Supermana," je za Televizijo Slovenija povedal Schlegel.

Kip bo na Selih pri Kamniku stal do 30. oktobra. Foto: Reuters

Avtor ob tem poudarja, da to ni kip ameriškega predsednika: "To ni Trump. To je Kip svobode. Za Trumpa so ga krstili mediji. Res, da je malo podoben Trumpu, ampak to je samo sredstvo, s spomočjo katerega sem lahko pokazal populizem v Kipu svobode." Schlegel je dodal, da je Trump zanj simbol svobode, simbol populizma. "On je tisti človek, ki si lahko dovoli vse. Govori, kar koli hoče, in nič ne odgovarja," je povedal Schlegel.

V športno-kulturnem društvu Sela so idejo z veseljem podprli, saj so želeli tako opozoriti na svojo bogato dejavnost na številnih področjih. "Kip je delalo od 10 do 15 ljudi, brezplačno. V prostem času. Ves material je bil doniran," je o projektu povedal predsednik športno-kulturnega društva Sela Boštjan Pivec.

Namesto zažiga zdaj razmišljajo o selitvi

Na Selih pri Kamniku so okritje sprva želeli pripraviti konec avgusta, a jih je presenetilo izjemno zanimanje ljudi, saj na večji obisk niso bili pripravljeni. "Mogoče nam je zadeva malo ušla izpod nadzora, kar se tiče odmevnosti tega dogodka, zato smo pač prestavili," je pojasnil Pivec.

Kip so sprva nameravali za noč čarovnic zažgati. Do takrat namreč lahko stoji na najetem zasebnem zemljišču. Zdaj imajo druge načrte. "30. oktobra moramo ta kip odstraniti. Zato smo se na društvu odločili, da gremo na spletno platformo za množično financiranje, s pomočjo katerega bomo skušali zbrati denar, da kip preselimo," je pojasnil Schlegel, ki namerava ob zadostni finančni podpori dokončati tudi notranjost kipa. "Tako bomo pokazali, kakšni so, recimo, možgani populista, kakšno je srce populista," je dejal Schlegel.

Obiskovalci bodo v kip lahko vstopali skozi njegovo zadnjico. Kip pa bo ponudil tudi upanje, v njegovem mehurju bo zdravilo proti populizmu – pivo svobode. "Kip bo proizvajal cepivo proti populizmu. Tako da bo s sprednje strani proizvajal pivo svobode, z zadnje strani pa klobase miru," je o kipu, ki vabi tudi k razmisleku o tem, kaj je svoboda, povedal njegov avtor.