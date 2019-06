Kobacači so se zapodili proti ciljni črti. Foto: AP

1. junija, ko v Litvi praznujejo dan otrok, neka tamkajšnja radijska postaja že 20 let organizira tekmovanje v plazenju oz. kobacanju dojenčkov, starih od 7 do 11 mesecev. Letos se je tekme udeležilo 25 malih "športnikov", ki so jih okoli proge glasno spodbujali mame in očetje, dedki in babice ter drugi navijači.

Prav posebna dirka: kdo je najhitrejši "plazilec"?

Male tekmovalce so k čim hitrejšemu premikanju po vsem štirih starši skušali spodbuditi na vse mogoče načine – nekateri so svojim malčkom mahali z vrčki najljubših posladkov in prigrizkov, drugi so jim kazali najljubše igrače (tudi kakšen daljinski upravljalnik in prenosni telefon sta se znašla med njimi), spet tretji pa so svoje potomce k hitrem plazenju spodbujali zgolj z iztegnjenimi rokami.

V napeti dirki je na koncu slavil 11-mesečni Ignas Dovydaitis. Njegova mama Rasa Dovydaitiene je za Reuters povedala, da zmage nikakor ni pričakovala: "Velik uspeh je bil že, da smo lahko sodelovali." Dodala je še, da je Ignas doma veliko treniral, predvsem v družbi svojih bratov.