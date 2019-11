Foto: Reuters

Ni čudno, da jogo izvaja na milijone ljudi po vsem svetu, kar pomeni tudi, da je potrebnih vse več učiteljev joge. A vodilni britanski strokovnjak opozarja, da ima joga lahko tudi negativne posledice na človeško telo.

Kot je za BBC povedal fizioterapevt Benoy Matthews, ima vse več učiteljev joge resne težave s kolki, ker preveč naprezajo svoje telo. Mnogi celo potrebujejo operativne posege.

Matthews, specialist za kolke in kolena, sprejme v svoji ordinaciji vsak mesec štiri ali pet učiteljev joge. Kot pravi, je največja težava v tem, da ljudje nenehno potiskajo svoja telesa v "predpisane" položaje, pa čeprav jim fiziologija to preprečuje.

Okoli polovica učiteljev joge, ki poiščejo njegovo pomoč, potrebuje zgolj nasvet, kako ublažiti omenjene položaje, da ne bi svojih sklepov izpostavljali preveč pritiskom. A vse več je tudi tistih, pri katerih je obraba tako napredovala, da potrebujejo operativni poseg, vključno s popolno menjavo kolka.

Zamešajo okorelost z bolečino

"Ljudje pogosto zamešajo okorelost mišic z bolečino in ker menijo, da je mišica zgolj toga, skušajo iti prek praga bolečine," razlaga Matthews. "Če vas v dimljah ščiplje ali imate občutek blokade, tega ne bi smeli ignorirati. Vedeti morate, kje so vaše meje."

"Vsi vemo, da joga blagodejno vpliva na zdravje ‒ tudi sam jo izvajam," izpostavlja Matthews. "A kot vse drugo, lahko tudi joga povzroči poškodbe. Ne smemo je postavljati na previsok piedestal. Nikomur nočem odrekati joge, saj gre za tisočletno prakso, je pa treba poslušati svoje telo in se dobro poznati."

Matthews pravi, da gre pri vsem tem pogosto v osnovi za to, kako so oblikovani boki in kolki posameznika in kako gibčen ta posameznik je.

"Položaj, ki je za nekoga relativno lahek, je morda za nekoga drugega nemogoč. Ljudje se običajno trudijo, da bi zvili svoje telo v neki predpisani položaj, namesto, da bi se ustavili na točki, ki jo še lahko obvladajo. Običajno gre tu za ego posameznika, ki skuša priti do potrebnega položaja, pa čeprav tega položaja ni sposoben izvesti. Če oseba poleg vas lahko pride do konca, še ne pomeni, da je treba ali celo zaželeno, da mu sledite."

Preveč ponavljajočih se gibov

Matthews med razlogi za zdravstvene težave učiteljev joge izpostavlja čezmerno količino joge tedensko in dejstvo, da ti ljudje običajno nimajo druge rekreacije kot jogo.

"Lahko vadijo jogo šestkrat tedensko in si mislijo, da je to dovolj, in nimajo nobene druge rekreacije, kot denimo kardio trening. Joga je kot vse drugo ‒ če počnete isto stvar v nedogled, se lahko pojavijo težave. Vedno morate malce kombinirati tip telesnih vadb."

Matthews pravi, da so učitelji joge, ki ga obiskujejo s težavami, vsi še mladi, stari okoli 40 let. "Če pridejo že v ordinacijo šepajoč in ne morejo hoditi več kot 10 metrov, ni količine fizioterapije, ki bi jim še lahko pomagala. Niti najboljši fizioterapevt jim ne bo mogel pomagati."

Matthews meni, da bi morali vsakega posameznika, ki se loti učenja joge, najprej oceniti, kakšne so njegove sposobnosti in gibljivost. "Tako smo si takoj na jasnem, česa je njihovo telo sposobno in česa preprosto ne."