Nogometni velemojster Messi je z igranjem nogometa v 12 mesecih zaslužil 81 milijonov evrov, še 31 milijonov pa je prejel prek sponzorskih pogodb. Foto: EPA

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi je najbolj plačan športnik zadnjega leta, je objavil ameriški magazin Forbes. Messi je v zadnjih 12 mesecih zaslužil 112 milijonov evrov, kar je 16 milijonov več kot Cristiano Ronaldo, ki je med največjimi športnimi zaslužkarji s 96 milijoni evrov prihodkov zasedel drugo mesto.

Med prvo deseterico največjih zaslužkarjev v športu sta tudi Stephen Curry in Kevin Durant. Foto: EPA

Tudi na tretjem mestu lestvice je nogometaš – Brazilec Neymar je v preteklem letu zaslužil 93 milijonov. Nogometni trojici na četrtem in petem mestu sledita mehiški boksar Canelo Alvarez (83 milijonov evrov) in teniški as, Švicar Roger Federer (82 milijonov evrov).

V deseterici najbolj plačanih športnikov so še igralca ameriškega nogometa Russell Wilson in Aaron Rodgers, ki sta zaslužila vsak po 79 milijonov evrov, ter košarkarji LeBron James (78,5 milijona evrov), Stephen Curry (70,5 milijona evrov) in Kevin Durant (58 milijonov evrov).

35 košarkašev in ena ženska

V prvi stoterici je le ena ženska. Večkratna zmagovalka teniških grand slamov Američanka Serena Williams zaseda 63. mesto s 25,5 milijona evrov. Med stoterico tistih športnikov, ki so v zadnjem letu zaslužili največ, je sicer 35 košarkarjev, ki so skupno bogatejši za več kot milijardo evrov. Seštevek zaslužkov prve stoterice na drugo mesto postavlja igralce ameriškega nogometa (684 milijonov evrov), tretje mesto pa so zasedli nogometaši (536 milijonov evrov).

Roger Federer je prek sponzorjev zaslužil kar 76 milijonov evrov, kar predstavlja več kot 90 odstotkov njegovega dohodka. Foto: EPA

V letni zaslužek pri Forbesu prištevajo tako vsote, ki jih športniki prejmejo v okviru profesionalnih pogodb in nagrad na tekmovanjih, kot tudi denar, ki ga zaslužijo prek sponzorskih pogodb. Zanimiva so razmerja med zaslužki, do katerih posamezniki pridejo neposredno prek športa, in tistimi vsotami, ki jih prejmejo iz drugih virov. Prek sponzorjev je v zadnjem letu največ zaslužil Roger Federer, ki je tako prišel do kar 76 milijonov evrov. Največji nogometni in košarkarski zvezdniki sicer s sponzorskimi pogodbami na leto prejmejo med 25 in 50 milijoni evrov. Sto najbolje plačanih športnikov je v zadnjem letu skupaj zaslužilo tri milijarde in pol evrov, kar je pet odstotkov več kot leto prej.