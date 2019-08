Laksa je izjemno priljubljena singapurska jed. Foto: EPA

Robot zna blanširati rezance, dodaja vnaprej pripravljene sestavine in zajema ter postreže pripravljeno juho. Kot pravijo v podjetju Orange Clove, je cilj kuharske mojstre razbremeniti enoličnih kuharskih opravil. Priprava juhe je lahko posebno zamudna, saj restavracije lakso običajno pripravljajo sveže pred očmi gostov, kar pomeni, da morajo imeti za to pogosto posebej zaposlenega kuharja. Zdaj morajo zaposleni zgolj skrbeti za to, da ima Sophie dovolj sestavin, in za higieno.

Laksa je bogata in začinjena juha na kokosovi ali tamarindini osnovi s piščancem, rakci, ribami in debelimi rezanci. Značilna je za singapursko, indonezijsko, malezijsko in južno tajsko kuhinjo. Gostje, ki so že poskusili Sophiejino juho pa so povedali, da je prav tako dobra, kot tista, ki jo naredi človeški kuhar.