Raziskave kažejo, da približno petina pešcev in kolesarjev niti ne opazi, da je na semaforju rdeča luč, ker so zatopljeni v mobilnike. Foto: Reuters

Novi semafor, ki so ga postavili na enem od križišč v središču Zagreba, ima predvsem opozorilni namen. Rdeča luč na semaforju se projicira na pločnik pred prehodom za pešce in odseva tudi na zaslonih mobilnikov, v katere buljijo pešci in kolesarji, namesto da bi spremljali razmere na cesti.

Zaradi rdeče luči s semaforja postanejo rdeči tudi zasloni na mobilnih telefonih, kar naj bi pešce prisililo, da umaknejo pogled z zaslona, se ustavijo in počakajo na zeleno luč. Zaradi horizontalne signalizacije pa lahko rdečo luč opazijo tudi s perifernim vidom na pločniku, so pojasnili.

Postavitev semaforja je del projekta zagrebške fakultete za promet, ki raziskuje vedenje pešcev, ki uporabljajo mobilne telefone na prehodih za pešce. Opazovali bodo tudi, ali in kako vpliva na pešce tovrsten semafor. Projekt poteka v okviru dneva brez mobilnih telefonov v prometu, ki bo na Hrvaškem 21. oktobra.

Mobilni telefoni četrti največji "morilci" v prometu

Dosedanje raziskave so pokazale, da na Hrvaškem 50 odstotkov pešcev in 33 odstotkov kolesarjev uporablja mobilne telefone, medtem ko prečkajo cesto. Približno petina pešcev in kolesarjev niti ne opazi, da je bila na semaforju rdeča luč, ker so zatopljeni v mobilnike.

Statistika hrvaške policije kaže, da so mobilni telefoni četrti največji "morilci" v prometu za alkoholom, preveliko hitrostjo in neuporabo varnostnih pasov, je objavilo hrvaško notranje ministrstvo na svoji spletni strani.

Poleg polovice pešcev in tretjine kolesarjev tudi 91 odstotkov voznikov avtomobilov uporablja mobilnike med vožnjo. Raziskava je tudi pokazala, da so reakcije voznika, ki med vožnjo uporablja mobilni telefon, trikrat počasnejše kot pri tistih voznikih, ki tega ne počnejo.