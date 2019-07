Par superg, narejen po vzoru obutve iz filma Nazaj v prihodnost, bi lahko po napovedih organizatorjev dražbe dosegel ceno do 60 tisoč evrov. Foto: AP

Zbirateljstvo redkih parov obutve predstavlja zelo hitro rastoč trg, posamezni pari superg iz omejenih serij pa se na spletu prodajajo tudi za več več deset tisoč evrov. Na vedno večje zanimanje za zbiranje športne obutve so se odzvali tudi pri avkcijski hiši Sotheby's, pri kateri so se povezali s trgovino Stadium Gods, ki je specializirana za odkupovanje in prodajo redkih parov superg, in organizirali prvo veliko dražbo najbolj iskanih modelov. Na dražbi je ponujenih 100 izmed najredkejših parov, vključno z enim prvih Nikeovih tekaških copat, katerega izklicna cena je postavljena na 160 tisoč dolarjev (142 tisoč evrov).

Model Moon Shoe, ki je ponujen na dražbi, je le eden od 12 izvodov, ki so jih pri podjetju Nike proizvedli za tekače, ki so se potegovali za uvrstitev na olimpijske igre leta 1972. Obutev je oblikoval soustanovitelj podjetja in atletski trener Bill Bowerman.

Ročno narejen in izredno redek par superg Moon Shoe bi lahko postal najdražje prodan par v zgodovini javnih dražb. Foto: Reuters

Poleg redkega atletskega para obutve sta med drugimi na voljo tudi para superg omejene serije iz leta 2011 in 2016, ki sta zasnovana po obutvi iz kultnega filma Nazaj v prihodnost (Back to the Future). Novejša verzija futurističnega modela čevlja, ki ima vgrajeno tehnologijo za samodejno vezanje vezalk, bo po predvidevanjih organizatorjev dražbe dosegla ceno med 40 in 60 tisoč evrov.

"Dolgo smo govorili o tem, da so superge najpomembnejši kos garderobe te generacije. Priložnost, da lahko priredimo takšno dražbo in pri tem sodelujemo z avkcijsko hišo, ki ima tako bogato zgodovino, je še en dokaz za to," je povedal John McPheters, soustanovitelj newyorške trgovine Stadium Gods.

Bo padel rekord?

Na veliki spletni dražbi, ki se bo zaključila 23. julija, so na voljo tudi Adidasovi redki modeli, več modelov Air Jordan in kolekcija superg Yeezy, ki jih ustvarja raper Kanye West. Vsi modeli so sicer do zaključka dražbe na ogled tudi v newyorških prostorih avkcijske hiše Sotheby's.

Noah Wunsch, vodja spletne prodaje pri hiši Sotheby's, je za Reuters povedal, da dražba superg "združuje umetnost, kulturo in modo" in da predstavlja nov korak v širitvi ponudbe luksuznega blaga, ki ga ponujajo pri avkcijski hiši, ki je bila ustanovljena leta 1744.

Najvišjo ceno na javni dražbi doslej, je leta 2017 dosegel par podpisanih superg znamke Converse, ki naj bi jih na finalni tekmi olimpijskih iger leta 1984 nosil Michael Jordan. Na dražbi v Kaliforniji so bile superge prodane za 190.373 dolarjev (168.658 evrov).