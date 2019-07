Plavuti odrasle mante lahko zrasejo do premera šestih metrov, kljub velikosti pa človeku niso nevarne in se pogosto zadržujejo v bližini potapljačev. Foto: Reuters

Manta z imenom Freckles se je približala potapljačem ob grebenu Ningaloo na zahodu Avstralije, večkrat zaplavala mimo njih in jim pri tem skušala pokazati, da ima pod očesom zapičenih več ribiških trnkov. Enemu izmed potapljačev je po več poskusih trnek uspelo odstraniti, posnetek nenavadnega srečanja je kasneje postal viralen.

"Resnično smo imeli srečo, da smo zgodaj opazili manto in se tiho potopili pod gladino, da bi z njo preživeli nekaj časa," je na družbenem omrežju zapisal fotograf Monty Halls, ki je posnel dogajanje. "Po nekaj minutah smo opazili, da ima pod desnim očesom zataknjenih nekaj trnkov, ki jih je večkrat pokazala našemu vodniku Jaku," je pojasnil Halls, ki je zatrdil, da si obnašanja živali niso zgolj domišljali. "To ni bila zgolj moja domišljija – spet in spet je prišla do nas, se obrnila in ustavila. Jasno je bilo, da išče pomoč," je dodal Halls.

"Jake je s kleščami večkrat skušal odstraniti trnek in manta se je po vsakem neuspelem poskusu vrnila in se nastavila za ponoven poskus, čeprav je bilo to zanjo več kot očitno zelo boleče. Ko mu je končno uspelo odstraniti trnek, se je manta tiho spustila na dno in nekaj časa ostala z nami," je potek podvodnega posega opisal Halls.

"Teh 30 minut je bilo izjemnih. Priča smo bili jasnemu prikazu tega, da so te živali izredno inteligentne, zaupljive in da znajo z ljudmi, ki jih spoštujejo, vzpostaviti močno vez," je zapisal.

Po navedbah potapljačev jih je manta prepoznala iz prejšnjih potapljaških odprav, zaradi česar je bila še bolj zaupljiva.

Mante so sicer zgolj ena izmed mnogih živalskih vrst, ki prebivajo na grebenu Ningaloo, ki je uvrščen na seznam svetovno dediščino in sodi med najdaljše obalne grebene na svetu. Plavuti odrasle mante lahko zrasejo do premera šestih metrov, kljub velikosti pa človeku niso nevarne in se pogosto zadržujejo v bližini potapljačev.