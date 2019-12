Saj veste, kako zadiši po praznikih, ko nam v roke pridejo omenjeni rjavi piškoti, okrašeni s sladkornim sirupom. A britanski slaščičarji tega peciva niso spekli, da bi se z njim posladkali, ampak so ga predali oblikovalcem in arhitektom, ki so iz njega izdelali pravo mesto, katerega rdeča nit je promet.

V mestu iz piškotov je mogoče videti nebotičnike, stanovanjske bloke, univerzo, stadion, kinodvorane, park, postajališča javnega prometa in terminal za trajekt.

"Seveda se vedno najde kakšen obiskovalec, ki želi katerega izmed razstavljenih predmetov pojesti. Poglejte natančneje in videli boste, da nekaj vogalov stavb manjka. Za to so verjetno krivi otroci. Upam pa, da nihče ni bil tako predrzen, da je kakšno stavbo tudi obliznil," je dejala direktorica arhitekturnega muzeja Melissa Woolford.

"Mesto za pojest" si bo mogoče ogledati do 5. januarja prihodnje leto.