Da Silvo je izdala živčnost. Foto: AP

42-letni Clauvino da Silva, znan tudi kot "Kratki", je skušal odkorakati iz zapora Gericinó v Riu de Janeiru, oblečen v dekletova oblačila, lasuljo in masko, a ga je izdala njegova živčnost, so sporočili iz zapora.

Njegov načrt je bil očitno pustiti svojo 19-letno hčerko v zaporu – dokler kdo pač ne bi opazil, da ne sodi tja, navaja AP.

Policija zdaj najstnico preiskuje kot sokrivko. Poleg hčerke pa so zaslišali še sedem drugih ljudi, ki so pred kratkim obiskali da Silvo.

Oblasti menijo, da so obiskovalci v zapor pretihotapili predmete, da se je da Silva lahko preoblekel. Sumijo tudi, da je ena izmed obiskovalk, nosečnica, ki je paznik ni preiskal, kar na sebi pretihotapila lasuljo in očala.

Premeščen v strogo varovani zapor

Zvezna administracija zaporov je objavila fotografije da Silve s silikonsko dekliško masko na obrazu in dolgo temno lasuljo, oblečenega v tesno oprijete kavbojke in rožnato majico s sliko krofov na njej.

Objavili so tudi videoposnetek, na katerem vidimo da Silvo, kako si odstrani masko in del oblačil ter navede svoje polno ime.

Oblasti pravijo, da je bil da Silva del vodstva Rdečega poveljstva (Comando Vermelho), ene najmočnejših kriminalnih združb v Braziliji, ki nadzoruje trgovino z mamili v večjem delu Ria. V zaporu Gericinó je služil zaporno kazen 73 let in 10 mesecev.

Po spodletelem poskusu bega so da Silvo že premestili v najstrožje varovani zapor, doleteli pa ga bodo tudi disciplinski ukrepi.

To sicer ni prvič, da je kak zapornik v zaporu pustil svojca, sam pa zbežal. Tako je predlani neki Perujec omamil svojega brata dvojčka, ko je ta prišel na obisk, in ga pustil, da služi kazen namesto njega, medtem ko so oblasti šele po letu dni ugotovile, kaj se je zgodilo, in ubežnika izsledile.