Ardernova je po političnem kockanju leta 2017 prišla na premierski stolček, čeprav njena stranka ni bila zmagovalka volitev. Foto: AP

Oblast je namreč sprejela novo volilno zakonodajo, s katero želijo ljudi spodbuditi k višji volilni udeležbi. Na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2017, iz katerih je kot zmagovalka izšla laburistka Jacinda Ardern, namreč ni glasoval vsak peti človek z volilno pravico (volilna udeležba je bila 79,8-odstotna), kar v Wellingtonu menijo, da je že razlog za skrb.

Pravosodni minister Andrew Little je prepričan, da bodo spremembe volilne zakonodaje oddajanje glasu olajšale in prihodnje parlamentarne volitve leta 2020 naredile bolj demokratične, piše Guardian. Volivci se bodo lahko po novem registrirali in volili v istem dnevu, poleg tega pa bodo volišča postavljena na več javnih krajih, na katerih se zadržujejo množice ljudi, kot so trgovska središča.

"To bo ljudem olajšalo oddajo glasu, saj je pomembno, da so volilne skrinjice postavljene tam, kjer imajo ljudje tudi običajno opravke. S tem volitve skoraj ne bodo posegle v njhov vsakdan," je prepričan Little.

Opozicijska Nacionalna stranka spremembam nasprotuje, saj je prepričana, da so voda na mlin levičarsko usmerjenim strankam, kot so laburisti in zeleni. Dodali so, da bi to potezo prej pričakovali v kakšni "banana republiki".