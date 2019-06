Vzorec na pokrovkah polonic je lahko listast, pikast ali enobarven. Foto: Reuters

Lisa drugačne barve na radarski sliki je namreč pomenila ogromen roj polonic, ki so letele čez območje.

Vremenoslovec Joe Dandrea je pojasnil, da so izračunali, da je "packa" na sliki široka kar 130 kilometrov, dolga pa prav toliko. Polonice – koliko jih je bilo v roju, niso mogli oceniti – so letele na višini med 1.525 in 2.745 metri. Zbrane so bile v ogromni skupini, središče roja, v katerem jih je bilo največ, pa je bilo široko 16 kilometrov.

The large echo showing up on SoCal radar this evening is not precipitation, but actually a cloud of lady bugs termed a "bloom" #CAwx pic.twitter.com/1C0rt0in6z — NWS San Diego (@NWSSanDiego) 05. junij 2019

Strokovnjaki niso mogli ugotoviti, katera izmed 200 vrst polonic, ki živijo v ameriški zvezni državi Kalifornija, je v zraku povzročila takšno gnečo. So pa pojasnili, da se samice teh živali spomladi premikajo z gorovja Sierra Nevada proti dolinam zaradi obilice hrane – listnih uši -, in parjenja. Na začetku poletja, ko se število listnih uši zmanjša, pa se nato vračajo v višje nadmorske višine.

Polonice so družina hroščev, v katero uvrščamo okoli 5.000 vrst žuželk. Najprepoznavnejše med njimi so živobarvne polonice s sedmimi črnimi pikami, ki jim rečemo pikapolonice. To so tudi najpogostejša evropska vrsta polonic, ki je razširjena po Evropi, Severni Afriki, Avstraliji, celotni Rusiji, Transkavkazu, osrednji Aziji, Bližnjem vzhodu, Indokini in vse do Japonske. Pozneje je bila naseljena tudi v Severno Ameriko in tropske predele Afrike.