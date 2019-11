Prav veliko ljudi z glasovalno pravico v Villarroyi sicer ne živi - teh je natančno osem. Takoj, ko se je volišče odprlo, so se vsi postavili v vrsto s pripravljenimi dokumenti, predstavniki volilne komisije pa so jim kot po tekočem traku izročali glasovnice. Ena, dva, tri in tako naprej, vseh osem volivcev je svojo politično voljo izrazilo v 32 sekundah iin 25 stotinkah! S tem so popravili prejšnji rekord v najhitrejših volitvah, ki ga je prav tako držala Villarroya. Na prejšnjih volitah so namreč vsi glasovali v 42 sekundah.

Vas Villarroya leži v vinorodni regiji La Rioja. Njen župan Salvador Perez je pojasnil, da je več volivcev moralo biti na volišču že pred osmo uro zjutraj, ko so se po vsej državi odprla vrata volišč, saj so nekateri delovali tudi kot člani volilne komisije v vasi. "Zato smo se dogovorili, da bomo kar vsi prišli na volišče ob osmih in hkrati še podrli rekord. Zelo smo ponosni, da nam je uspel ta dosežek. Sicer smo že res naveličani volitev, a če že moramo kar naprej glasovati, to želimo narediti čim hitreje."

Župan pa je razkril, da se je osmerica volivcev pred tem nekajkrat dobila, da so izpilili postopek in s tem optimizirali čas.

Španci so se na parlamentarne volitve odpravili že drugič v zadnjega pol leta, a tudi tokratni izidi, kot kaže, ne bodo prinesli konca politične blokade v državi.