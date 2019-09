Gre seveda za legendarnega trobentača in humorista pri Ansamblu bratov Avsenik. V njegov spomin so domačini pretekli konec tedna pripravili prireditev, na katero so povabili tudi trobentače, ki so sredi "Koširjeve" vasi igrali njegove skladbe.

Foto: Facebook

"Želimo, da spomin na takega velikana glasbe ostane, da ga negujemo in da ga tudi predstavljamo mlajšim generacijam," je pojasnil Matej Brus, organizator prireditve Postani Franc Košir za en dan.

Trobentači igrali Koširjeve pesmi

"Vesel ter dobrodušen možak, je prinesel veselje v srca mnogih oboževalcev. Tudi Ansambel bratov Avsenik ne bi bil to, kar je bil, brez Francijevih humorističnih vložkov in njegove pozitivne energije, ki jo je oddajal, kjer koli se je pojavil," pravijo njegovi družinski člani, ki so hvaležni vsem, ki so zaslužni, da je prireditev uspela.

Zanj so ustvarili tudi spominsko stran na Facebooku, kjer opisujejo, kako je vedno v srcu nosil ljubezen do glasbe in športa. V srca navijačev se je vpisal z zaigrano Prelepo Gorenjsko ob vsaki zmagi jeseniških hokejistov na domačih tleh.

Poročen z znano gledališko igralko Tatjano je ob vseh nastopih našel čas za svojo poroko le 1. novembra. Ob primanjkovanju prostega časa pa je pozimi vedno našel čas za tek na smučeh, ki je bil njegova druga ljubezen, dodajajo. Umrl je leta 1991, po hudi bolezni, star 60 let.