Zaporniki pridejo pogosto prav ... Foto: Reuters

Kaznjenec in štirje njegovi kolegi so v okrožju Pasco pri Tampi vlomili v športno vozilo, da bi iz njega rešili malčico. Njena mati Shadow Lantry je vse skupaj posnela in objavila na Facebooku.

Na posnetku je videti, kako kaznjenci, oblečeni v zaporniške uniforme, z obešalnikom za oblačila vlamljajo v avto. Deklica je ostala zaklenjena v njem, ko jo je njen oče pripel v otroški sedež na zadnji klopi in ključ odvrgel na sprednji sedež. Ko je zaprl vrata, pa je ugotovil, da se je avto zaklenil.

Zaporniki so ravno takrat v bližini opravljali dela na cesti in so skupaj s šerifovimi pomočniki prihiteli na pomoč. Lantryjeva je v videu dejala, da je reševalna akcija trajala približno pet minut in da je deklica iz avta prišla nepoškodovana. "Hvala bogu za kriminalce na svetu. Spoštujem vas vse," je dodala.