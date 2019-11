Vino je premamilo tatu. Foto: Reuters

Policiste je zaradi vloma v klet poklical občan iz Menzingena blizu Züricha.

Možje v modrem so ugotovili, da osumljenec ni samo ukradel za 2000 frankov (1820 evrov) alkoholnih pijač, med katerimi so bila tudi vina slovitega francoskega pridelovalca Chateau Mouton Rothschild in šampanjci Dom Perignon, temveč je svoj plen tudi popil.

Pijani tat je tako več dni prespal v kotu garaže. Policisti so ga hudo pijanega prijeli na kraju zločina. 38-letnika so najprej pridržali, nato pa so ga zaradi slabega stanja odpeljali v bolnišnico, poroča nemška tiskovna agencija DPA.