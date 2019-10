Izbor obraza robota je sicer tudi del marketinške taktike, s katero želijo proizvajalci vzbuditi zanimanje za svoj izdelek še pred uradno javno predstavitvijo. Foto: Pixabay

"Išče se 'prijazen in prijeten' obraz, ki bo postal obraz robota," so zapisali na spletni strani londonskega podjetja Geomiq, ki se ukvarja s 3D-tiskanjem in proizvodnjo različnih komponent. "Pred nekaj tedni je v stik z nami stopilo podjetje in nas prosilo za pomoč pri sklepnih fazah izdelave najsodobnejšega humanoidnega robota," so pojasnili Geomiqu, kjer podrobnosti zaradi zaupnosti projekta niso razkrili.

Pojasnili so, da želi proizvajalec za zdaj ostati anonimen zaradi narave proizvoda, in dodali, da bo robot kmalu pripravljen za javno predstavitev in množično proizvodnjo. Trenutno še vedno poteka zbiranje kandidatov, ki v izboru lahko sodelujejo tako, da na elektronski naslov podjetja pošljejo fotografijo svojega obraza. Obraz posameznika ali posameznice, ki bo izbran, bo pristal na več tisoč robotih, ki bodo delovali kot "virtualni prijatelji" za starejše ljudi.

"Vemo, da to ni običajna prošnja, zato smo se odločili za javno objavo, saj resnično želimo najti ustrezno osebo. Ker se tudi naš naročnik zaveda, da gre za veliko odločitev, je pripravljen za odkup pravic za uporabo obraza plačati 100 tisoč funtov (115 tisoč evrov)," še piše v objavi. Izbrani posameznik bo pred podpisom pogodbe seznanjen z vsemi podrobnostmi. Projekt naj bi sicer potekal že pet let, robote pa naj bi začeli proizvajati prihodnje leto.