Sojuz MS-13 v ospredju, Sojuz MS-14 v ozadju med približevanjem postaji, 26. avgust 2019. Foto: Nasa

"Stik potrjen, pristanek potrjen," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP med prenosom v živo dejal Nasin uradni napovedovalec. Uspešen pristanek je na svojih spletnih straneh potrdila tudi Ruska vesoljska agencija Roskozmos.

"Drugi poskus je šel kot po maslu. Posadka jih zdaj šteje sedem," je med prenosom še komentiral Nasin uradni napovedovalec.

Rusi so raketo Sojuz izstrelili pretekli četrtek iz vesoljske baze na jugu Kazahstana. Običajno imajo sojuzi človeško posadko, na tokratno pot na Mednarodno vesoljsko postajo (MVP) pa je poletel brez posadke, da bi tako preizkusili nov sistem reševanja.

Sojuz je na MVP poleg humanoidnega robota odpeljal še okoli 670 kilogramov tovora, med drugim znanstveno in medicinsko opremo, komponente za sistem življenjske podpore, hrano, zdravila ter higienske pripomočke za člane posadke, še poročajo agencije.

Fjodor je prvi ruski humanoidni robot v vesolju, opravljal pa bo naloge, ki so prenevarne za astronavte. Izvajal bo eksperimente, s katerimi bodo preizkušali robotske operacije, ki so uporabne zunaj same vesoljske postaje. Pošiljal pa bo tudi telemetrijske podatke. V orbiti bo robot, ki je visok 1,80 metra in težek 160 kilogramov, predvidoma do 7. septembra, piše Slovenska tiskovna agencija.

Na MVP-ju je trenutno šest članov posadke. Postaji poveljuje astronavt Evropske vesoljske agencije (Esa) Luca Parmitano, v posadki sta še dva ruska kozmonavta, Aleksander Skvorcov in Aleksej Ovčinin, ter trije Nasini astronavti, Christina Koch, Nick Hague in Andrew Morgan.