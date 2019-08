24 finalistk se je občinstvu in žiriji predstavilo v kopalkah in večernih oblekah, na koncu pa je slavila 19-letna študentka Thalia Olvino. Foto: EPA

Zmagovalka v kopalkah. Foto: EPA

Na lepotnem izboru, na katerem vse od leta 1952 iščejo predstavnico za največje lepotno tekmovanje mis sveta, so do letos vedno javno razkrili mere pasu, bokov in oprsja tekmovalk. Organizatorji, ki so se znašli pod plazom kritik zaradi osredotočanja na videz, so se letos želeli "odkupiti" z ukrepom, s katerim želijo spodbuditi pozitivno podobo in se obenem boriti proti stereotipom, kako naj bi bila videti popolna ženska. Organizatorji so v preteklosti kot idealne mere izpostavljali 90-60-90.

"Ženska lepota ne pomeni mer 90-60-90, ampak se meri v talentu vsake izmed njih," je povedala Gabriela Isler, predstavnica tekmovanja, ki je leta 2013 postala mis Universe.

Na nekdanjih tekmovanjih so voditelji občinstvu vedno razkrili mere tekmovalk, številne med njimi so se podvrgle lepotnim popravkom, obenem pa so imele stroge diete, da bi dosegle idealne mere. Neverjetne so bile namreč že zahteve za prijavo na mis Venezuele, saj so se lahko predstavile le kandidatke, ki so visoke vsaj 180 centimetrov in tehtajo največ 50 kilogramov.

V Venezueli so lepotna tekmovanja velik posel, gre za enega najbolj gledanih dogodkov. Vsa dekleta si želijo postati mis, že pri petih se tako začnejo učiti, kako pravilno hoditi, govoriti, se oblačiti in jesti, da bodo čez nekaj let postale lepotne kraljice. Po državi je zraslo veliko "tovarn za mis", v katerih strokovnjaki dekleta šolajo o "umetnosti lepote". Najboljše kandidatke skupaj živijo in od jutra do večera imajo v mislih le eno – kako osvojiti krono in lento najlepše.

V venezuelskem taboru je zadnja leta vladalo zatišje, saj je prav Islerjeva zadnja domovini prinesla lovoriko. Letos upe polagajo v 19-letno študentko Thalio Olvino, ki je premagala preostalih 23 tekmovalk.