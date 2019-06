Foto: EPA

Po ocenah strokovnjakov naj bi se na naših krožnikih do leta 2030 vse pogosteje znašle žuželke. Po dozdajšnjih ocenah se uporaba žuželk v prehrani povečuje, po pričakovanjih pa naj bi že prihodnje leto poskočila za 25 odstotkov.

Uporaba žuželk v prehrani bi lahko imela pozitivne posledice na okolje, pravi ena od avtoric raziskave o trajnosti Emily Morrison. "Z uporabo žuželk v človeški prehrani bi lahko občutno zmanjšali pritisk na okolje, žuželke je mogoče vzrediti v večjem številu, ne da bi za to porabili ogromno vode ali krme. Seveda je do tja še dolga pot, spopasti se bomo morali z zakonsko ureditvijo področja, določiti bo treba primerno ceno, seveda pa je vprašanje, kako bi se na uvajanje žuželk v prehrano odzvali uporabniki."

Stavijo na generacijo Z

V raziskavi so ugotovili, da je vse več ljudi pripravljenih v svojo prehrano vključiti žuželke, ne zgolj zaradi pozitivnih posledic za okolje, ampak tudi ker imajo žuželke malo kalorij in veliko beljakovin. Raziskovalci pri uživanju žuželk stavijo na generacijo Z, saj se bolj osredotoča na vprašanje varovanja okolja, hkrati pa naj bi tudi med prvimi premagala predsodke, ki spremljajo uživanje žuželk. Po ocenah, ki izhajajo iz poročila, bi lahko žuželke v naslednjem desetletju celo prehitele danes tako priljubljeni suši.

Francosko podjetje Ÿnsect bo v kratkem na severu Francije zgradilo največjo farmo mokarjev v Evropi. Foto: EPA

Večji supermarketi v EU-ju kupcem na svojih policah že ponujajo različne prigrizke z žuželkami. Evropska skupina supermarketov Carrefour ponuja testenine in granolo iz mokarjev, Sainsbury’s in Ocado pa pražene čričke, ki jih pripravlja londonska živilska družba Eat Grub. Soustanovitelj podjetja Shami Radia je za The Guardian povedal, da je njihove pražene čričke pred kratkim naročil tudi nemški Lidl. Zadnjih pet let, odkar obstaja podjetje, je povpraševanje po njihovih izdelkih izjemno naraslo, Radia pa je ocenil, da se je odnos ljudi do uživanja žuželk začel spreminjati. "O žuželkah se govori kot o hrani prihodnosti. Naše stranke so predvsem ljudje, ki bi radi zmanjšali količino zaužitega mesa, vendar ne bi radi postali vegani ali vegetarijanci." Cene takšnih prigrizkov so sicer precej visoke, a Emily Morrison poudarja, da bodo cene padle, ko bo ponudba na trgu večja.

Trenutno na leto v človeški prehrani uporabimo 50.000 ton žuželk, do leta 2030 pa naj bi uporaba narasla na 730.000 ton. Kot navaja organizacija ZN-a za prehrano in kmetijstvo dve milijardi ljudi, predvsem v azijskih državah, redno uživata žuželke.