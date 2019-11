Prvopodpisana pod tožbo v Avstraliji Julie Davis je dejalA, da so z ženskami, ki so jim vstavili mrežico, ravnali kot z morskimi prašički. Foto: EPA

Kot je v razsodbi zapisalo avstralsko zvezno sodišče, podružnica multinacionalke Ethicon ni zadostno obvestila pacientk in kirurgov o možnem tveganju in stranskih učinkih, ki jih povzroča mrežica, poroča BBC.

Med posledicami vstavitve mrežice, ki je v nekaterih primerih celo razpadla, kar je privedlo do okužb in zapletov, so ženske navedle kronično bolečino, krvavitve in težave med spolnimi odnosi, kar je močno vplivalo tudi na njihovo psihično stanje. Sodnica Anna Katzmann je v razsodbi dejala, da je bila večina informacij, ki jih je podjetje navedlo glede izdelkov, netočnih in včasih tudi narobe predstavljenih.

Tveganje je bilo znano, ne neznatno, in kot je priznalo podjetje Ethicon, bi, če bi se tveganja uresničila, lahko prišlo do velike škode. Višina odškodnine bo sicer znana prihodnje leto.

V podjetju Ethicon vztrajajo, da so ravnali etično in odgovorno pri raziskovanju in razvoju izdelka.

Prvopodpisana pod tožbo Julie Davis je pozdravila odločitev. sodišča "Z ženskami so ravnali kot z morskimi prašički, lagali so in nič pomagali."

Gre za najnovejšo slabo novico za multinacionalko, ki je oktobra plačalo 117 milijonov dolarjev odškodnine v primeru tožb v 41 ameriških zveznih državah in okrožju Kolumbija, podobne tožbe zaradi spornih mrežic pa so proti podjetju vložili tudi v Kanadi in v Evropi.