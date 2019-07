1. julija so deklici odpustili iz bolnišnice. Foto: Reuters

Londonskim kirurgom je februarja letos dve leti stari dvojčici uspelo ločiti. "Craniopagus (medicinski izraz za stanje zraščenosti glav, op. a.) je izjemno redko in zapleteno bolezensko stanje," je dejal kirurg David J. Dunaway, ki je operacijo označil za najzahtevnejši poseg njegove kirurške ekipe doslej.

Zdravniki so si pri več zapletenih operacijah pomagali z najsodobnejšo tehnologijo, vključno z virtualno resničnostjo, naprednim slikanjem in tridimenzionalnim izdelovanjem prototipov, kar je kirurgom omogočilo, da so s pomočjo posnetkov dekličinih možganov in žil podrobno načrtovali in vadili operacijo, s čimer so zmanjšali možnost zapletov.

"Najsodobnejše znanstvene tehnike so zelo povečale možnosti za uspeh preživetja Safe in Marve. Njuni možgani so bili bolj prepleteni kot v dosedanjih primerih," je v izjavi dejala ekipa bolnišnice Great Ormond Street.

Dvojčici so po petih mesecih okrevanja na začetku julija odpustili iz bolnišnice. Deklici počasi napredujeta, po besedah zdravnikov "pa je nadaljnje obdobje rehabilitacije bistveno za čim boljše okrevanje".

Preživi le 15 dvojčkov na leto

Dvojčki z zraščenima glavama in ločenimi telesi so izjemno redki, pojavijo se pri manj kot enem na milijon rojstev. Vsako leto se po ocenah medicine na svetu rodi okoli 50 dvojčkov z zraščenimi glavami, le okoli 15 pa jih preživi prvih 30 dni.