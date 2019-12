Mijaks je tako občini kot državi ponudil javno-zasebno partnerstvo. Za zemljišče naj bi ponujal 300 evrov za kvadratni meter. Foto: BoBo

Za četrtek je namreč napovedana dražba, na kateri bi Mestna občina Ljubljana (MOL) ponudila funkcionalna zemljišča okoli Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča, kamor se želi širiti inštitut.

Namera je v javnosti dvignila veliko prahu, poslanci NSi-ja so se zato odločili predlagati nujno sejo parlamentarnega odbora, saj je širitev inštituta interes celotne slovenske družbe.

Zaradi burnih razprav v javnosti se je, kot kaže, že umaknil morebitni kupec zemljišča, je poročala TV Slovenija. Miha Jarc, lastnik nepremičninskega investitorja Mijaks, naj bi po besedah župana Zorana Jankovića zatrjeval, da je zemljišče vredno 200 evrov za kvadratni meter, uradno pa naj bi pisno ponudil 300 evrov.

"Na četrtkovi dražbi ne bomo sodelovali, ponudili smo nezavezujočo ponudbo 300 evrov, ki nas nič ne obvezuje uradno, se lahko kadar koli premislimo in smo si zdaj premislili," je za TV Slovenija povedal Jarc. Mijaks je tako občini kot državi ponudil javno-zasebno partnerstvo, vendar neuspešno.

"To pomeni, Soči zgraditi novo bolnišnico, morebiti oddajati, MOL-u zgraditi stanovanja, ki jih bo oddajal v najem, se pravi v celoti, ker se še ni nič zgodilo, ker ni noben še ni nič govoril, mi odstopamo," je dejal Jarc.

Ministrstvo ne želi menjave nepremičnin

Po pojasnilih državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Tomaža Pliberška se o parcelah okoli URI Soča, velikih več kot 8.000 kvadratnih metrov, pogovarjajo že 13 let. Ljubljanska občina je pripravljena zemljišče prodati po tržni ceni ali ga zamenjati za stavbo, v kateri ima sicer prostore Mestna otroška bolnišnica.

Ministrstvo za zdravje na nič od tega ne pristaja. Menjava parcele bi šla v škodo UKC-ja in njegovih bolnikov, poleg tega javni zdravstveni objekti ne smejo postati tržno blago, je dejal. Po drugi strani pa nimajo sredstev za nakup zemljišč v proračunu, zato so med drugim pozvali državno odvetništvo, naj vloži predlog za določitev pripadajočega zemljišča. Odvetništvo jim je sporočilo, da bodo to storili in bo na zemljiščih zaznamba.

Soča poka po šivih

Direktor URI Soča Robert Cugelj je opozoril, da so potrebe po rehabilitaciji na terciarni ravni gromozanske, inštitut Soča pa poka po šivih. Tako ni sposoben obravnavati vseh bolnikov, zasedenost postelj je 99-odstotna, kar je preveč, saj imajo potem težave z bolnišničnimi okužbami. Povedal je, da bodo zaradi vse večjih potreb potrebovali nove kapacitete za sto bolnikov.

Zaradi potrebe po širitvi je to zemljišče po njegovi oceni izrednega nacionalnega pomena, v tem trenutku pa je to funkcionalno zemljišče, saj prek njega potekajo tako dovozne poti za inštitut kot tudi požarna pot.

Na sejo je bil vabljen tudi ljubljanski župan Zoran Janković, a se je ni udeležil. Članom odbora je poslal pismo, v katerem je poudaril, da je občina vseh 12 let dajala inštitutu ta zemljišča v brezplačno uporabo.

Opozoril je, da je ministru za zdravje Alešu Šabedru dejal, da želijo z javno dražbo zemljišča preveriti njegovo ceno, da pa zemljišča ne bi prodal, tudi če bi se zanj pojavil kupec. Zavrnil je očitke, da baranta z otroki, takšne obtožbe se mu zdijo neprimerne in žaljive. Sicer pa meni, da bi morala biti občina in država isti in enakovredni javni sektor, zato se mu zdi nezaslišano, da se interes MOL-a in občanov populistično imenuje interes kapitala.