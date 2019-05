Če bi jih vozili v bolnišnico v Izoli, ki je oddaljena približno 20 minut, bi imeli veliko večje priložnosti za preživetje in tudi enako zdravstveno zaščito kot preostali prebivalci Hrvaške in tudi EU, piče Večernji list. Foto: BoBo

Kot piše časnik, je pojasnilo ministrstva, zakaj je zavrnilo financiranje projekta, neverjetno: na ministrstvu so ocenili, da bi obravnava življenjsko ogroženih bolnikov, predvsem nujnih srčnih bolnikov iz hrvaške Istre, v Izoli pomenila diskriminacijo bolnikov z drugih obmejnih območij na Hrvaškem, predvsem v Metkoviću in Pločah v Dalmaciji.

Časnik še poudarja, da reševalno vozilo do bolnišnice na Reki potrebuje 100 minut, do Pulja pa najmanj 60 minut, kar pomeni, da bolnikov ni možno oskrbeti znotraj "zlate ure", ki je usodnega pomena. Če bi jih vozili v bolnišnico v Izoli, ki je oddaljena približno 20 minut, bi imeli veliko večje priložnosti za preživetje in tudi enako zdravstveno zaščito kot preostali prebivalci Hrvaške in tudi EU. Zato je diskriminirano zgolj prebivalstvo tega dela Istre, ocenjuje zagrebški časnik.

Absurd je še večji, dodaja časnik, ker je v tem evropskem čezmejnem projektu Emergency EuroRegion hrvaško ministrstvo za zdravje eden partnerjev. Spominja, da je projekt spodbudila bolnišnica v Izoli in da so v Umagu za ta namen že kupili 160.000 evrov vredno novo reševalno vozilo.

Državni sekretar na hrvaškem ministrstvu za zdravje je projekt ob njegovi predstavitvi 3. aprila v Umagu podprl, le nekaj tednov kasneje pa si je minister Kujundžić premislil in zavrnil financiranje, ki naj bi teklo iz sklada HZZO. Tako bodo izgubili tudi 260.000 evrov iz skladov EU.

Hrvaška vodja pilotnega projekta iz zavoda za nujno medicinsko pomoč Istrske županije Gordana Antić bila kritična do odločitve ministra in je opozorila, da ne Metković ne Ploče nista na območju ob meji s katero od članic EU, temveč sta nedaleč od meje z BiH. Antićeva je še dejala, da bo v primeru dokončne zavrnitve projekta razmislila o selitvi iz Hrvaške, še piše časnik.

Po aprilskem srečanju v Umagu je bilo napovedano, da bodo pod okriljem programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 od 1. julija potekale pilotne aktivnosti, v okviru katerih bodo odpravili pomanjkljivosti protokola in ga nato vpeljali v redne delovne procese partnerskih ustanov.

Minister Kujundžić je pred začetkom seje vlade povedal, da mednarodnih projektov ni možno ustaviti, in zavrnil navedbe o Metkoviću in Pločah kot razlogu za oviranje projekta. "Projekt bomo poskusili postaviti bolj korektno, da bo celovit," je izjavil. Pojasnil je, da HZZO poskuša v pogajanjih doseči, da bo bolnišnica v Izoli nujne bolnike iz Hrvaške sprejemala 24 ur dnevno.