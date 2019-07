Svetovni dan možganov, ki ga obeležujemo 22. julija, je letos že peti po vrsti, vsako leto pa je posvečen drugi temi. Letošnji dan je namenjen širjenju informacij in zavedanja o migreni, nevrološki bolezni, ki je skupaj z drugimi oblikami glavobolov eden vodilnih vzrokov invalidnosti.

"Ključno je, da svet razume fizično bolečino in družbeni vpliv migrene," je ob svetovnem dnevu poudaril William Carroll, predsednik Svetovne federacije za nevrologijo (World Federation of Neurology), ki je skupaj z Mednarodnim združenjem za glavobol (International Headache Society) glavni partner letošnjega svetovnega dne.

V omenjenih organizacijah so opozorili, da je migrena kljub razširjenosti še vedno premalo poznana, diagnosticirana in zdravljena. Zaradi pomanjkanja izobraževanja na področju glavobolov namreč zdravstveni delavci nimajo ustreznih orodij za diagnosticiranje in učinkovito zdravljenje bolnikov, zaradi česar večina bolnikov z migreno ne prejema ustrezne pomoči.

Za to bolezen, ki zmanjšuje kakovost življenja in delovno sposobnost, je sicer značilen močan glavobol, spremljajo pa jo tudi slabost, bruhanje, poslabšanje kognitivnih funkcij, vrtoglavica, občutljivost na svetlobo, zvok in dotik.

Močno je povezana tudi z nekaterimi drugimi boleznimi, kot so kap, bolezni srca, epilepsija, depresija in kronična bolečina. Za izboljšanje kakovosti življenja bolnikov je zato ključnega pomena zgodnja diagnoza in dostop do učinkovitega zdravljenja, so še zapisali v Svetovni federaciji za nevrologijo in Mednarodnemu združenju za glavobol.