Foto: Televizija Slovenija

Na sestanku so se predstavniki ministrstva, ptujske bolnišnice in tamkajšnjih lokalnih skupnosti dogovorili, da bodo sredstva na voljo v proračunu 2020/2021. Ministrstvo je do zdaj zagotovilo dobrih 2,5 milijona evrov, Splošna bolnišnica Ptuj nekaj več kot 230.000 evrov, lokalne skupnosti 300.000 evrov, regijska podjetja pa v obliki donacij nekaj več kot 320.000 evrov. Celotna vrednost naložbe znaša okoli 5,1 milijona evrov.

S tem je zaprta finančna konstrukcija za gradnjo urgence, a so se zato na Ptuju za zdaj morali odreči gradnji še enega nadstropja, kamor so želeli umestiti nove prav tako potrebne prostore. A to po besedah direktorice Anice Užmah vseeno ostaja njihov cilj.

Razpis za izbiro izvajalca bi lahko objavili na začetku jeseni, saj poletni meseci po dozdajšnjih izkušnjah za to niso najprimernejši.