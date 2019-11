Geslo tedna promocije testiranja na HIV je Testiraj se. Zdravi. Prepreči. Foto: Reuters

V Sloveniji je v primerjavi z drugimi evropskimi državami relativno malo testiranih na okužbo s HIV-om. Tudi zato se mnoge okužbe odkrijejo pozno, kar je ovira za uspešno zdravljenje. Testiranje na okužbo s HIV-om priporočajo za vse odrasle, mladostnike in otroke, ki imajo znake in bolezenske težave, ki bi lahko kazali na okužbo s HIV-om ali aidsom, denimo tuberkulozo in druga stanja.

Poleg tega testiranje priporočajo za otroke, rojene materam, okuženim s HIV-om, za bolnike z znaki in bolezenskimi težavami spolno prenosljivih okužb, za injicirajoče uživalce drog ter za vse, ki so se izpostavili tveganju okužbe s HIV-om. Zaupno testiranje je vsem, ki zanj zaprosijo, vedno na voljo pri izbranem družinskem zdravniku in krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za zdravnika ne predstavlja dodatnega stroška.

Anonimno brezplačno testiranje je dostopno na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.