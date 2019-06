Končni cilj ukrepov sanacije okolja Zgornje Mežiške doline je, da ima več kot 95 odstotkov otrok vrednosti nižje od sto mikrogramov svinca. Foto: EPA

Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) staršem, ki jih zanima izpostavljenost njihovega otroka svincu, sporoča, da so možni odvzemi še v torek, 11. junija, v laboratorijih Zdravstvenega doma Ravne ter zdravstvenih postaj Mežica in Črna na Koroškem v njihovih rednih terminih. Prav tako so odvzemi možni še dan pozneje, v sredo, v rednih terminih laboratorija na Ravnah ter od 6.30 do 8.30 v Črni in od 9. ure do 10.30 v Mežici.

Vse, ki so prejeli vabilo na odvzem, a se še niso odzvali, prosijo, da to storijo. Tako bodo dobili dragocen podatek o izpostavljenosti otroka in pripomogli k oceni skupnega stanja v Zgornji Mežiški dolini, so sporočili z NIJZ.

Če kateri izmed otrok iz občin Črna in Mežica, ki je star od 24 do 48 mesecev, vabila ni prejel, pa bi ga starši želeli pripeljati na odvzem, lahko to sporočijo na ravensko območno enoto NIJZ.

Določanje vsebnosti svinca v krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline je del programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Foto: BoBo

Program za izboljšanje kakovosti okolja

Določanje vsebnosti svinca v krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline je del programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki je s težkimi kovinami onesnažena predvsem zaradi preteklega večstoletnega rudarjenja v rudniku svinca in cinka. Rezultati oz. izmerjene vrednosti svinca v krvi otrok so merilo za oceno napredka programa ter podlaga za načrtovanje prihodnjih ukrepov.

Odvzeme krvi triletnikom ravenska območna enota NIJZ organizira vsako leto, vsakih pet let pa izvede tudi prevalenčno študijo, v katero je vključenih več otrok različnih starosti, za primerjavo pa tudi otroci iz Spodnje Mežiške doline.

16 odstotkov otrok s povišanim svincem v krvi

Med triletniki iz Zgornje Mežiške doline je lanska študija pokazala povišane vrednosti svinca pri 16 odstotkih otrok, kar je manj kot leto prej, ko je imela povišane vrednosti petina triletnikov iz Zgornje Mežiške doline.

Čeprav za koncentracijo svinca v telesu ni varnega praga, saj je kakršna koli koncentracija zdravju škodljiva, je mejna vrednost določena pri sto mikrogramih svinca na liter krvi, od tam naprej se ta opisuje kot povišana vrednost.

Končni cilj ukrepov sanacije okolja Zgornje Mežiške doline je, da ima več kot 95 odstotkov otrok vrednosti nižje od sto mikrogramov svinca.