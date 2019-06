Po svetu se za cepljenje ni odločilo šest odstotkov staršev. Foto: AP

Svetovna študija o odnosu ljudi do cepljenja je zajela 140.000 ljudi v več kot 140 državah sveta. Ugotovili so, da po svetu 84 odstotkov ljudi verjame, da so cepiva učinkovita.

Najnižje zaupanje do cepiv je prav na območjih z dobrim zdravstvenim in izobraževalnim sistemom – 73 odstotkov severnih Evropejcev, 72 odstotkov Severnih Američanov, 59 odstotkov zahodnih Evropejcev in 50 odstotkov vzhodnih Evropejcev meni, da so cepiva varna. Na drugih območjih je zaupanje višje – najvišje je v južni Aziji (95 odstotkov), vzhodni Afriki (92 odstotkov) in v Srednji Ameriki in Mehiki (88 odstotkov). Na svetovni ravni v varnost cepiv verjame 79 odstotkov anketirancev.

Strokovnjaki so dejali, da je razmah družbenih omrežih zasejal seme dvoma v mnoge ljudi glede učinkovitosti in varnosti cepiv. Foto: Reuters

Država, kjer so cepiva najbolje zapisana v glavah ljudi, je Ruanda, sledi ji Bangladeš.

"Razkošje, ki si ga ne bi smeli privoščiti"

"V zadnjem stoletju so po zaslugi cepiv mnoge smrtonosne nalezljive bolezni postale le še oddaljen spomin. V razvijajočih se državah, kjer so pogosto smrtne bolezni davica, ošpice in oslovski kašelj, starši več ur čakajo v vrstah, da bi cepili svoje otroke. Bogatejše države pa ne občutijo več, kako hude posledice lahko imajo različne nalezljive bolezni, zato so ljudje do cepljenja bolj zadržani. Ta zadržanost je razkošje, ki si ga ne bi smeli privoščiti. Spodbudno je, da se skoraj vsi starši po svetu odločijo, da bodo cepili svoje otroke. A obstajajo tudi posamezna območja, kjer je zaupanje v cepljenje prenizko," je dejal raziskovalec Seth Berkley. Za primer je navedel nedavne epidemije ošpic v ZDA, Ukrajini in na Filipinih.

Šest odstotkov staršev po svetu, kar predstavlja 188 milijonov ljudi, je v raziskavi dejalo, da njihovi otroci niso cepljeni. Največ necepljenih otrok je na Kitajskem (9 odstotkov), v Avstriji (8 odstotkov) in na Japonskem (7 odstotkov).

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) meni, da cepiva vsako leto po svetu rešijo tri milijone ljudi in da so obsežne raziskave večkrat potrdile, da so tako varna kot učinkovita. Za imunost prebivalstva mora biti precepljenost med 90 in 95 odstotki.