Dober teden dni po uvedbi novih pravil za delo medicinskih sester v bolnišnicah vre. Zdravniški sindikat od ministra za zdravje zahteva, naj ukrepa ali pa odstopi. Pravijo, da nova ureditev povzroča številne organizacijske težave v bolnišnicah, ponižuje srednje medicinske sestre in ustvarja razmere, ki niso varne za bolnike. Opozorila na morebitne težave prihajajo iz vseh bolnišnic po državi.

Z ministrom Šabedrom se je v Odmevih pogovarjala Rosvita Pesek. Foto: Televizija Slovenija

Od zbornice, koordinacije, sindikata, uglednih posameznikov ... vsi vas pozivajo, umaknite ta sporna navodila, ki so žaljiva za medicinske sestre. Jih boste umaknili?

Ko smo dobili obvestila s terena, smo takoj odreagirali in sklicali delovno skupino – tokrat medicinskih sester, ki delajo na terenu, da pregledajo dokument, ga dopolnijo in odpravijo pomanjkljivosti, na katere opozarjajo bolnišnice. Dokument kompetenc je pripravil vrh zdravstvene nege. Komu pa naj minister za zdravje verjame, če ne vrhu stroke? Tudi tukaj opažamo, da stroka ni enotna o optimalnosti dokumenta. Vendar ta ureja stanje na področju zdravstvene nege in ureja večino odprtih vprašanj. Dokument je bil pripravljen že leta 2017 in takrat bi moral biti podpisan – izgubili smo precej časa, zato je zdaj treba odreagirati zelo hitro.

Pa boste odreagirali? Če bi bili vi medicinska sestra in bi delo opravljali 10 let, nato pa pride pravilnik, ki reče, da tega dela ne smete več opravljati, opravljala ga bo diplomirana medicinska sestra, ki morda pri bolnikih ni bila že pet let. Kaj bi si mislili o pravilniku, ki vam ne prizna znanja in vam odvzema možnost, da bi to znanje pokazali?

Na poziv s terena smo takoj reagirali, pravilnik bo treba dopolniti, smiselno preoblikovati pravila, za katera že zdaj vemo, da niso smiselna, kot je EKG, previjanje kroničnih ran, odstranjevanje šivov, zamenjava infuzije in še bi lahko našteval. A moramo se vrniti v zgodovino, da bodo ljudje razumeli, kje je težava. S tem dokumentom nikomur ničesar ne odvzemamo, sam šolski program je že leta 1981 ukinil pridobivanje teh znanj v izobraževalnem procesu, zato z delovno skupino razmišljamo tudi o tem, da bi po več kot 30 letih vrnili v izobraževalni sistem tehnikov zdravstvene nege tudi ta znanja, ki jih ni. Zavedamo se, da so srednje medicinske sestre zelo pomembne v procesu zdravstvene nege.

Ne glede na to, da se za to delo niso izobraževane, so ga opravljale – snemale so EKG, dajale infuzijske tekočine, biološka zdravila. Boste umaknili določbo, ki je določala, da tega več ne smejo, če so to delo opravljale manj kot 12 let?

Da. Stvari, ki smo jih pri revidiranju dokumenta odkrili, da niso v redu določene in da ne odražajo realnega stanja na terenu, bomo spremenili.

Veste, da so vam v nekaterih bolnišnicah odpovedali poslušnost in rekli, da teh določil ne bodo upoštevali?

Posledice dokumenta so odvisne od posamezne bolnišnice. Največje težave imajo slabo vodene bolnišnice, večina, ki ima bolj urejeno stanje, težav pri prevedbi kompetenc nima. A kot sem povedal, bomo dokument smiselno prilagodili in poslušali bazo, da bomo anomalije, ki jih dokument zagotovo ima, odpravili. Ministrstvo kot regulator zdravstvenega sistema ni tukaj zato, da bi postavljalo ovire oziroma oteževalo zdravstveni sistem, ker ima ta ovir že dovolj. Tukaj je za to, da pomaga stroki v zdravstvenem procesu.

Koliko medicinskih sester manjka v zdravstvenem sistemu?

Zelo težko povem, ocene so različne. Z uveljavitvijo dokumenta kompetenc številke samo naraščajo, a hkrati zato nobena dodatna sestra ni odšla iz sistema. Trenutno nam številke kažejo, da smo v evropskem povprečju, kot že zadnjih deset let.

Onkolog Erik Brecelj pravi, da je v ozadju tega dokumenta, ki vnaša kaos, ideja, da se srednje medicinske sestre prisili v nadaljnje šolanje, kjer bodo plačevale strahotno visoke šolnine na višji zdravstveni šoli ali fakulteti. Mi smo na hitro preračunali, da trije letniki študija medicinske sestre, ki nato postane diplomirana medicinska sestra, stane približno od 11.000 do 12.000 evrov. Povprečna plača srednje medicinske sestre v 27. plačnem razredu je 1.200 evrov bruto, kar je 900 evrov neto. Koliko bi vsa družina morala prihraniti, da bi iz medicinske sestre postala diplomirana in dobila papir, da bo lahko opravljala delo, ki ga opravlja že zdaj?

Težko sodim, kakšno je ozadje, to boste morali vprašati tiste, ki so dokument pripravljali. Upam, da ni šlo za kakršni koli interes izobraževalnih ustanov, ampak zgolj za ureditev stanja.

Ali zdaj torej dokument o kompetencah velja, če napovedujete popravke?

Pohiteli bomo, da bomo spremembe uredili v mesecu ali dveh. Težko rečem, kaj bo v tem vmesnem obdobju, upam, da ne bo težav. A tudi za popravo dokumenta potrebujemo neki čas.