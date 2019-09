Slovenija iz javnih sredstev krije tudi stroške helikopterskih prevozov v bolnišnico oz. med bolnišnicami znotraj države. Foto: Slovenska vojska

Vojska je letos letela bistveno več kot policija, in sicer zaradi večtedenske prizemljitve policijskih helikopterjev.

Lani sta računa za dva vojaška nujna medicinska poleta v tujino plačali komercialni zavarovalnici, za tretjega pa vojska računa ni izstavila, ker "plačnik ni bil znan", so pojasnili v Slovenski vojski (SV).

Letos sta račun za en helikopterski medicinski prevoz poravnali zavarovalnica Coris in svojci bolnika. V drugem primeru je bil račun izstavljen Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana, potem ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačilo takega računa zavrnil. V tretjem primeru pa je vojska račun izstavila svojcem, so še pojasnili.

Kot so pojasnili na policiji, je bilo po sklepu vlade lani na ministrstvo za obrambo prerazporejenih 48.307 evrov iz fonda policije za helikoptersko nujno medicinsko pomoč.

Zaradi večtedenskega izpada helikopterjev policija določeno obdobje ni mogla izvajati helikopterske nujne medicinske pomoči, zato je letos tudi opravila tako malo ur medicinskih poletov. Poletov iz tujine pa policija ne lani ne letos ni opravila.

Slovenija sicer iz javnih sredstev krije tudi stroške helikopterskih prevozov v bolnišnico oz. med bolnišnicami znotraj države. Če Slovenec zaradi zdravstvenega stanja potrebuje helikopterski prevoz iz tujine v Slovenijo, pa bo moral zanj plačati iz svojega žepa, razen če ima sklenjeno ustrezno zavarovanje z dovolj visokim kritjem.

Tak prevoz namreč ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so pojasnili na ZZZS-ju. Stroške takega prevoza največkrat pokrijejo svojci obolelega iz lastnega žepa ali zavarovalnica, če je imel zboleli zavarovanje.