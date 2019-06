Letno naj bi hitri prevoz s helikopterjem potrebovalo več kot 80 življenjsko ogroženih ljudi, a število bo naraščalo, predvideva stroka. Približno 15 minut po 11. uri v petek dopoldne je z novega heliporta izpred izolske bolnišnice prvič vzletel helikopter Slovenske vojske, ki tudi sicer skupaj s policijo skrbi za najnujnejše prevoze.

Foto: BoBo

Zdaj ne bo treba več pristajati na začasnih parkiriščih, kot se je dogajalo še pred petimi leti pred centrom Ruda v Izoli, ali na nogometnih igriščih, kot na primer pred 20 leti na nogometnem igrišču na Bonifiki v Kopru. Novi heliport je tudi 2–3 krat večji od prvega bolnišničnega, ki je leta 2014 postal neustrezen.

"Imeli smo sanje, nato vizijo in z uspešnim poslovanjem so prišla sredstva," je poudaril direktor bolnišnice Radivoj Nardin: "Današnji dan si bomo vsi zapomnili za zmeraj. Zakaj? Zato ker je ta našo regijo, za našo bolnico, za paciente – od koder koli že bodo – zelo pomemben in veliki dan. Verjemite mi, da ta naša gesta, ta naš heliport bo rešil marsikatero življenje."

Foto: Radio Koper/Mateja Brežan

Omogočal bo prevoz ogroženih bolnikov 24 ur dnevno in je prvi v državi, ki je svetlobno voden za dnevno in nočno pristajanje ter edini s talnim pristajanjem. Minister za zdravje Aleš Šabeder je ob slovesnosti povedal: "Helikopterska nujna medicinska pomoč je zaradi hitrosti, fleksibilnosti in strokovne usposobljenosti ekip pomemben in nujen del sistema nujne medicinske pomoči v vseh razvitih državah. Tudi v Sloveniji. Helikoptersko reševanje v teh primerih, še posebno v času množičnega turizma, gneče na cestah in avtocestah bistveno skrajša čas prevoza, kar pomeni za veliko poškodovancev in zbolelih večjo možnost preživetja."

"Ta čezmejni projekt povezuje in presega meje, skrajšuje čas in izobražuje," je izpostavil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Republike Hrvaške Željko Plazonić in dodal: "Reševanje življenj je za našo stroko najplemenitejše dejanje. Posebej pomembno za naše občane. Ne smemo pa pozabiti da – na območju Istre – tudi za številne turiste."