Standardi in normativi so po Kuštrinovih besedah napisani s ciljem, da ima zdravnik za oskrbo bolnika znanje, opremo in čas. Foto: BoBo

Predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Konrad Kuštrin je po sestanku spomnil, da so bili roki za implementacijo standardov in normativov iz modre knjige že zdavnaj zamujeni. Šele v zadnjih mesecih so nekatere bolnišnice pripravile časovnico za njihovo upoštevanje. "Za nas ni nobenega odložnega pogoja, standardi in normativi so v veljavi in so pravica zdravnikov," je poudaril in dodal: "Tisti zdravniki, ki ne zmorejo in se bodo odločili delati po standardih in normativih, bodo imeli vso našo podporo: pravno, sindikalno, organizacijsko, vso. Ker smo sindikat, ki je ustanovljen zaradi potreb zdravnikov."

Kuštrin je sicer ocenil, da se s prvim junijem ne bo zgodilo nič dramatičnega, saj v poletnih mesecih upade število zdravstvenih storitev. "Prepričan sem, da ne bo prišlo do ničesar takega, kar bi ogrozilo zdravje ali življenje bolnikov," je poudaril. Dosledno upoštevanje izhodišč iz modre knjige bi med drugim pomenilo, da bi zdravniki v povprečju sprejeli 24 ambulantnih obiskov dnevno, administraciji pa bi tedensko namenili deset ur. Kuštrin sicer ni mogel napovedati, koliko zdravnikov bo z junijem začelo tak način dela. Več informacij o tem bodo imeli po glavnem odboru Fidesa, ki je sklican za torek.

"K nam so se leta in leta obračali zdravniki, ki niso imeli občutka, da delajo varno. Ogromno je izgorelosti in obolevnosti," je stanje med zdravništvom ocenil Kuštrin. Foto: BoBo

Minister za zdravje Aleš Šabeder je po srečanju povedal, da so nekatere bolnišnice nove standarde že začele izvajati, v nekaterih so še v fazi uvajanja, spet tretje pa jih – zaradi pomanjkanja kadrov – ne izvajajo. "Roki so tam do 2021, '22, nekateri '23, nekatere bolnišnice tudi 2025. Veste, to je dolg proces, treba je začeti pri šolskem sistemu, financiranju, potrebne bodo tudi še kakšne zakonodajne spremembe ... Skratka, to je zelo kompleksen proces, ki ga ni mogoče v celoti izvesti v enem letu," je pojasnil Šabeder.

V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in posameznih bolnišnicah opozarjajo, da izvajanje standardov in normativov iz modre knjige z junijem ni mogoče. Na trgu namreč ni dovolj specialistov, dosledno upoštevanje normativov pa bi predstavljalo grožnjo javnemu zdravstvenemu sistemu in celo zdravju bolnikov. Upoštevanje izhodišč iz modre knjige bi pomenilo tudi zmanjšan obseg realizacije programa, tako pa tudi izpad prihodkov in ogrožanje sanacije bolnišnic.

"Združenje zdravstvenih zavodov, ki v medijih napoveduje katastrofo, je bilo dve leti v zimskem spanju – s tem, da je bilo ves čas na pogajanjih. Zdaj pa so se zbudili in imajo občutek, da morajo nekaj narediti," pa je bil do Združenja oster Kuštrin.

Šabeder sestanek ocenil kot zelo konstruktiven

Standardi in normativi iz modre knjige se v nekaterih bolnišnicah že izvajajo, drugje so v fazi implementacije, v manjšem številu zavodov pa zaradi pomanjkanja kadra tega še ne izvajajo. "Enotni smo, da oskrba bolnikov od jutrišnjega dne ne sme trpeti. Verjamemo, da bodo zdravniki ravnali skrajno odgovorno in bo oskrba tekla normalno," je poudaril Šabeder, ki je skoraj uro in pol dolg sestanek ocenil kot zelo konstruktiven.

Na sestanku so načeli tudi nekaj drugih tematik. Med drugim so se dogovorili, da s predstavniki sindikata sedejo za mizo in začnejo težave reševati na partnerski način. "Vsi poznamo omejitve, od financ do kadrovskih potreb, smo si pa enotni, da moramo v tej točki stopiti skupaj," je dejal minister. Ob tem je ocenil, da bo to sicer dolg proces, saj da je treba začeti že pri izobraževanju in financiranju, verjetno bo treba spremeniti tudi zakonodajo.

Šabeder je skoraj uro in pol dolg sestanek ocenil kot zelo konstruktiven. Foto: BoBo

Šabeder in Kuštrin o izstopu iz enotnega plačnega sistema

Kuštrin je Šabedru tudi sporočil, da je vodstvo Fidesa zavezano s sklepom letne konference o uveljavitvi standardov in normativov ter izstopu zdravnikov iz enotnega plačnega sistema. "Za nas sta obe zahtevi naših članov enakovredni in bomo za njih vse naredili," je napovedal. S Šabedrom sta se dogovorila, da bodo delali na tem, da se zgodi eno in drugo, če bo politična volja. "Če bo do tega prišlo, bomo dosegli pakt miru, ki bo trajal neko obdobje, v katerem bi se stvari v zdravstvu končno začele premikati na bolje," je dodal Kuštrin. Šabeder je dejal, da je enotni plačni sistem najboljša rešitev, ki jo imajo na mizi. Zavedajo pa se, da ga bo treba nadgraditi oziroma predvsem najti način variabilnega nagrajevanja tistih, ki dosegajo nadpovprečne rezultate.