Zdravnikom družinske medicine je prekipelo. Foto: Pixabay

Partnerji so odločali o vseh 182 prispelih predlogih, a se pri glavnini teh niso uskladili, zato bo 27. junija potekala arbitraža, so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije (ZBS).

Podpisniki splošnega dogovora bodo na arbitraži znova skušali zbližati stališča do aneksa številka dva, s katerim naj bi zagotovili finančna sredstva za dodatne time družinske medicine in za dodatno delo zdravnikov. Čas do takrat bodo izkoristili za usklajevanja. Če bo tudi arbitraža neuspešna, pa bo tako kot v primeru aneksa številka ena odločitev v rokah vlade.

Pogajanja o splošnem dogovoru letos vodi zbornica. Njena predsednica Zdenka Čebašek Travnik je pretekli teden ob robu izredne seje zbornične skupščine presodila, da bo pot do aneksa številka dva zahtevna in "vroča". Na zbornici po njenih besedah pričakujejo, da bodo z njim zagotovili finančna sredstva za dodatne time družinske medicine in za dodatno delo zdravnikov.

Minister za zdravje Aleš Šabeder pa je takrat pripomnil, da je že potrditev aneksa številka ena pokazala, da na ministrstvu mislijo resno. Opozoril je, da so si zadali dokaj kratko časovnico in naj bi aneks številka dva po najbolj optimističnem scenariju sprejeli do sredine julija. Obljubil je, da bodo skušali v čim večji meri prisluhniti predlagateljem.

Pogajanja o aneksu številka dva so se začela in tudi neuspešno končala le nekaj dni pred 1. junijem, ko naj bi po napovedi zdravniškega sindikata Fides z začetka aprila od tega dne dalje vsi zdravniki in zobozdravniki delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov. Čebašek Travnikova ni prepričana, da se bo ureničila Fidesova napoved.

Po njenem mnenju se bodo zdravniki in zobozdravniki "težko odločili slediti nekim navodilom v nasprotju s svojim odnosom do bolnikov". Zato je treba nekaj več priprav, da se zdravniška služba organizira tako, da bo poskrbljeno za bolnike, je opozorila. Se je pa zavzela, da se standardi in normativi vendarle čim prej vgradijo v celoten zdravstveni sistem.

Šabeder je ob robu izredne seje skupščine zbornice tudi dejal, da je rok, ki ga je postavil Fides, nerealen za implementacijo standardov in normativov. S takšnim stališčem bo ministrstvo tudi prišlo na sestanek s Fidesom, ki bo v petek. Vlada je sicer s potrditvijo aneksa ena k splošnemu dogovoru določila mejo 1.895 glavarinskih količnikov, pri kateri bodo lahko družinski zdravniki odklanjali nove bolnike.

Po ministrovih besedah aneks sam po sebi ničesar ne rešuje, je pa prvi korak na poti ukrepanja.