Potem ko sta določene izdelke s trga umaknila podjetje Spirala in Kmetija Janežič, so to storili še pri podjetjih Vigros, Domače mesnine in Pohorske mesnine ter pri Mesnici Sirc.

Kaj točno umikajo posamezni ponudniki

Kot izhaja iz objave na spletni strani uprave, samostojni podjetnik Janko Sirc (mesarstvo) s trga umika prekajeno klobaso serije 15102019 z rokom uporabe 30. oktober.

Distributer Vigros s trga umika sveže vakuumsko pakirano svinjsko pleče (štiri kilograme) proizvajalca Ramsauer iz treh serij (283/01, 269/01 in 276/01) in z roki uporabe, ki so že minili (26. oktober, 19. oktober in 12. oktober).

Tudi pri Domačih mesninah so odpoklicali svinjsko meso in izdelke iz svinjskega mesa dobavitelja Ramsauer. Pri mesu gre za izdelke s serijskimi številkami 242, 244, 247, 249, 253, 255, 257, 262, 264, 270 in 273, pri mesnih izdelkih pa za serije od 217 do 225 ter od 230 do 246.

Pohorske mesnine pa s trga umikajo pečenice (serija 10/10 in rok uporabe 16. oktober), pivsko klobaso s sirom (11/10; 18. oktober), prekajeno kračo (23/9; 1. januar 2020), posebno klobaso, malo 500 gramov (16/10; 25. januar 2020) in pariško klobaso, veliko (16/10; 14. januar 2020) ter sveže svinjske krače iz razsola. Pri slednjih gre za serije 20/9 z rokom uporabe 30. september, 26/9 z rokom uporabe 26. september, 1/10 z rokom uporabe 11. oktober in 4/10 z rokom uporabe 11. oktober.

Poleg tega Pohorske mesnine s trga umikajo tudi sveže svinjske želodčke (serija 10/10 in rok uporabe 29. oktober) in sveža svinjska rebra s kožo (serija 24/9 in rok uporabe 15. oktober).

Meso izhaja iz ene same klavnice

Da je v Sloveniji morebiti prisotno mesa iz ene od avstrijskih klavnic, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozorila prejšnji teden.

Omenjena klavnica, po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA gre za eno od klavnic na območju Lipnice na avstrijskem Štajerskem, je v obdobju od 17. septembra do 22. oktobra dala v promet meso 18 živali (17 prašičev in ene krave), ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev. V klavnici naj bi predelovali meso, ki je bilo prvotno neprimerno za uživanje in je bilo namenjeno v kafilerijo.