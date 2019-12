Število potrjenih primerov ošpic v Sloveniji se povečuje

Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koža bolnika po treh dneh bolezni. Foto: CDC/Dr. Heinz F. Eichenwald Foto: MMC RTV SLO

Direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander Stepanović je sporočil, da so dobili potrditev še enega pozitivnega testa za ošpice. Po trenutnih podatkih NIJZ-ja so letos potrdili že 40 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih.