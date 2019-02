Mentor lažne zdravnice je opazil, da ne dohaja kolegov in ne zna osnov ter je o tem obvestil zbornico. Foto: BoBo

Njen mentor je opazil, da ima pomanjkljivo znanje, in obvestil zdravniško zbornico. Policija o zadevi vodi predkazenski postopek, je poročal Pop TV.

Brez težav vpis v register pri zdravniški zbornici

Lažna zdravnica se je s ponarejeno diplomo brez težav vpisala v register pri zdravniški zbornici in izpolnila vlogo za opravljanje pripravništva, nato pa je v izolski bolnišnici dobila službo kot zdravnica. Njen mentor je opazil, da ne dohaja kolegov in ne zna osnov, ki bi se jih naj naučila na medicinski fakulteti. O tem so obvestili zbornico, ki je preverila njeno diplomo.

Mentor opazil pomanjkljivo znanje

"Drži, Splošna bolnišnica Izola je v njenem delu opazila velike pomanjkljivosti v znanju," je povedala vršilka dolžnosti pomočnice direktorja za pravne zadeve v izolski bolnišnici Mojca Tušek. "Zdravniška zbornica Slovenije je po tem sprejela vse nadaljnje postopke in kmalu sporočila, da prekinja to odločbo," je še dodala.

Na zdravniški zbornici so pojasnili, da so bili leta 2017 res obveščeni o tem primeru in da so takoj začeli obnovo postopka. Ta je pokazal, da se je oseba na pripravništvo prijavila s ponarejeno diplomo domnevno mariborske fakultete. Po neuradnih informacijah tam sploh ni študirala.

Pred tem naj bi delala kot medicinska sestra, tudi v bolnišnici Izola, česar pa tam niso mogli potrditi. Zdaj v izolski bolnišnici ne dela več, ne kot zdravnica ne kot medicinska sestra, je potrdila Tuškova.

Predkazenski postopek

Na zdravniški zbornici so še pojasnili, da morajo zdaj vsi novi člani pokazati originalne listine o izobrazbi. O primeru sicer niso obvestili ministrstva za zdravje in medicinske fakultete, so ga pa prijavili policiji. Ta je za Pop TV potrdila, da o zadevi vodi predkazenski postopek, ki je v zaključni fazi. Za kaznivo dejanje ponarejanja listin je predpisana kazen do dveh let zapora.