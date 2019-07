Na visoke koncentracije ozona vplivajo meteorološke razmere. Foto: Reuters

Visoke koncentracije ozona zelo škodujejo zdravju, zato opozoril ni nikoli preveč, poudarja Marko Vudrag z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): "Ozon je seveda zelo agresiven in tudi škodljiv. Škodljiv je tako za pljuča kot tudi za srce."

Povzroča draženje, kašelj, solzenje oči, v hujših primerih celo smrt. Še posebej občutljivi so otroci, starejši in kronični bolniki. Najbolj izpostavljeni so delavci, zlasti v gradbeni industriji, oziroma kot poudarja Vudrag: "Čim bolj delaš, temveč vdihuješ in tem večje škode so."

Najhuje je v popoldanskih urah, ko so koncentracije običajno najvišje. V Sloveniji najbolj trpi Primorska, opozarja Vanda Mezgec z mestne občine Nova Gorica: "Biti morajo primerne meteorološke razmere, se pravi visoko sončno sevanje, visoka temperatura in pa dovolj tudi primarnih onesnaževal."

Večina tega onesnaženja sicer ne nastaja pri nas. "Tukaj vemo, da smo na robu Padske nižine, severne Italije, ki je zelo zelo prometno obremenjena, ne samo prometno, tudi industrijsko in traja nekaj dni, da pride onesnaženje zraka do nas in z visokimi temperaturami tudi nastanek ozona," opozarja Vanda Mezgec.

Podatke o ozonu lahko spremljamo na spletnih straneh mestne občine in agencije za okolje.